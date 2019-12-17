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Оставил в СИЗО на 45 суток расстрелявшего сослуживцев солдата Рамиля Шамсутдинова суд Забайкалья

14:30 17.12.2019 Фото: pixabay.com
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Один из защитников солдата подтвердил агентству, что его подзащитный проведет в СИЗО еще четыре месяца.

Оставил в СИЗО на 45 суток расстрелявшего сослуживцев солдата Рамиля Шамсутдинова суд Забайкалья
Тюменскому срочнику, расстрелявшему сослуживцев под Читой, продлили срок в СИЗО

Тюменскому срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев под Читой, продлили срок ареста. Об этом «URA.RU» рассказал отец солдата Салим Шамсутдинов. В Забайкальском крае сейчас работает один из адвокатов подсудимого.

«Я разговаривал с адвокатом. Как я понял, Рамилю срок ареста продлили на 45 суток», — рассказал агентству Шамсутдинов-старший. Один из защитников солдата, Равиль Тугушев, подтвердил агентству, что его подзащитный проведет в СИЗО еще четыре месяца. Сейчас юрист работает в Забайкалье. В ближайшее время он должен впервые встретиться с Шамсутдиновым-младшим и ознакомиться с материалами уголовного дела.

Ранее «URA.RU» рассказывал о том, что защищать стрелка в суде будут известные российские юристы. Консультировать их будет адвокат президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов.

25 октября Шамсутдинов-младший устроил кровавую бойню в воинской части под Читой. После караула военнослужащий расстрелял сослуживцев. Восемь человек погибли на месте. Еще двое находятся в московском госпитале имени Бурденко.

Источник: ura.news

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От редакции

Почему солдат решился на этот шаг?

гость, 17 декабря 2019 15:38
пожизненное НЕАДЕКВАТУ

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