Куда пристроить бомжа: Пьяный бездомный уснул в столовой Бердска

Мужчина спал в узком коридорчике. Его выставили на улицу. Нередко бездомные выше всего ценят свою свободу и свой уклад жизни

Некоторых бездомных вполне устраивает их образ жизни

Спал бомж в коридорчике на входе в один из часто посещаемых общепитов Бердска. Кто-то из посетителей, только почуяв запах, захлопывал двери и ретировался, так не дойдя до столовки. Кто-то жаловался на пьяного бездомного администрации заведения.

По словам одной из посетительниц столовой Татьяны, бомжа выставили из помещения сотрудники ГБР. Никто его никуда не забрал. Он пошел нетвердой походкой, скорее всего, был пьяным, предполагает бердчанка, вверх по ул. Ленина, в сторону 11 квартала.

— Сейчас зима. Пропасть может человек. Куда сдать бомжа? Какая служба занимается такими людьми? — спрашивает Татьяна.

В Бердске работает социально-реабилитационный центр «Шанс», в котором дадут кров и пищу бездомным, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Анна Владимирова. Но насильно определить человека в любое учреждение невозможно без его согласия. Нередко бездомные выше всего ценят свою свободу и свой уклад жизни, отметила Анна Павловна.

В КЦСОНе не оставят без внимания бездомных, нуждающихся в помощи. Еще несколько лет назад с наступлением зимы они очень часто приходили в соцслужбу. Кто-то просил продукты, кто-то направления в реабилитационные центры, кто-то восстановить документы. И им помогали. В последние годы таких обращений становится все меньше. Возможно, что появилось немало реабилитационных центров, не только в городах, но и в поселках Новосибирской области, предполагала Анна Павловна.

По словам соцработников, в городе сейчас немного бездомных. За бомжей часто принимают деградировавших личностей, у которых на самом деле есть жилье, родственники и так далее.

Если есть вопросы по устройству лиц без определенного места жительства, вы всегда можете обратиться в КЦСОН по тел.: 5-61-12, 5-61-15.