На «двойку» написали сочинение семь выпускников школ Бердска

Получившие «незачет» по итоговому сочинению перепишут его в феврале.

Общегородской выпускной бал проходит в конце июня

Подведены итоги результатов сочинений и изложений, написанных учениками 11 классов в Бердске. Семь выпускников получили «незачет», двое по уважительной причине не явились на написание итогового сочинения.

— Сочинения написали 585 школьников, двое писали изложение. По результатам проверки семь будущих выпускников получили по сочинению «незачет», два выпускника не явились по уважительной причине, по болезни. Получившие «незачет» и пропустившие написание сочинения, будут писать его в дополнительные сроки, 5 февраля, — рассказала начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.