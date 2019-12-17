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На «двойку» написали сочинение семь выпускников школ Бердска

14:15 17.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Получившие «незачет» по итоговому сочинению перепишут его в феврале.

На «двойку» написали сочинение семь выпускников школ Бердска
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Подведены итоги результатов сочинений и изложений, написанных учениками 11 классов в Бердске. Семь выпускников получили «незачет», двое по уважительной причине не явились на написание итогового сочинения.

— Сочинения написали 585 школьников, двое писали изложение. По результатам проверки семь будущих выпускников получили по сочинению «незачет», два выпускника не явились по уважительной причине, по болезни. Получившие «незачет» и пропустившие написание сочинения, будут писать его в дополнительные сроки, 5 февраля, — рассказала начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

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