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Тайну истуканов с острова Пасхи раскрыли ученые

18:06 17.12.2019 Фото: Dale Simpson, Jr.
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Остров Пасхи — одно из самых загадочных мест на Земле, где примерно два тысячелетия назад существовала причудливая цивилизация полинезийцев Рапануи.

Тайну истуканов с острова Пасхи раскрыли ученые
Истуканы-моаи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Phys.org.
В ходе анализа специалисты изучили две монолитные статуи, установленные у вулкана Рано Рараку в восточной части острова. По словам автора исследования Джоанны Ван Тилбург, исследователи нашли научные доказательства того, что целью возведения истуканов было повышение урожайности земель острова.

Химический анализ почвы возле Рано Рараку выявил в ее составе высокую концентрацию таких важных для высокого урожая элементов, как фосфор и кальций. Это, в свою очередь, позволило ученым сделать вывод о том, что подножие вулкана служило для местных жителей источником не только камня, но и плодородных земель, необходимых для ведения сельского хозяйства. При этом исследование показало, что в древности в этом районе действительно выращивали ряд культур.

«Наши раскопки расширяют представления о моаи и дают нам понять: то, что изначально видится нам чем-то очевидным, никогда не бывает именно тем, чем кажется», — заключила Ван Тилбург.
Остров Пасхи — одно из самых загадочных мест на Земле, где примерно два тысячелетия назад существовала причудливая цивилизация полинезийцев Рапануи, оставившая после себя многочисленные следы в виде гигантских истуканов-моаи.
Эта цивилизация фактически исчезла с острова Пасхи еще до прибытия туда европейцев. Причинами этого считаются две вещи — истощение ресурсов в результате хищнического истребления лесов и животных полинезийцами и связанная с этим война между разными племенами аборигенов.

Источник: РИА Новости

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