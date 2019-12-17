Стеллажи для инструмента и оборудование для магазина

Для магазинов и складских помещений используется различное стеллажное оборудование, которое отличается размерами, формами, характеристиками и целевым назначением.

Перед тем, как купить стеллаж для инструмента, необходимо ознакомиться с его конструкцией и эксплуатационными характеристиками.

Как выбрать стеллажи для инструмента?

На стеллажах для инструментов можно хранить разные группы товаров, они позволяют рационально использовать площадь помещения, и представлены в широком разнообразии. На таких стеллажах можно не только хранить торговые запасы, но и демонстрировать товар покупателям.

При выборе модели оборудования следует обращать внимание на следующие характеристики, а именно:

высота, длина, глубина секции;

максимально допустимая нагрузка на одну секцию и ярус;

наличие защитного покрытия;

толщина металла;

количество паллет.

Стеллажные системы для инструментов предназначены для строительных магазинов и складских помещений. На них можно хранить электрический и ручной инструмент, измерительные приборы, напольные покрытия, облицовочную плитку, осветительные приборы, обои, сухие смеси, лакокрасочные материалы, крепежи и прочие мелкие детали.

Конструкция такого стеллажа состоит из металла и ДСП, а главными элементами является опорная рама, поперечные балки, полки для хранения и выкладки товаров. Для инструмента стеллажи бывают и без полок, но с задней перфорированной стенкой и отверстиями для крепления навесных приспособлений.

Стеллажное оборудование позволяет рационально использовать площадь торгового зала, улучшить презентацию продукцию, обеспечит свободный доступ покупателям. Оно характеризуется прочной и надежной конструкцией, устойчивостью и износостойкостью, долговечностью и универсальностью применения.

Характеристики оборудования для магазинов

Торговое оборудование для магазина представлено в широком ассортименте, это стеллажи, кассовые боксы, ограждения и перила, навесные системы. Выбирая оборудование, следует учитывать не только наличие свободного пространства в зале, но и особенности планировки, направление деятельности и товарооборот.

Самым востребованным оборудованием являются стеллажи, которые бывают пристенными, угловыми, островными, с углублениями и др. Пристенные устанавливают вдоль стен, угловые по углам, а островные в любом месте торгового зала.

Товар выкладывают не только на полки, но и на консоли, крючки, навесные приспособления. В зависимости от группы товаров подбирается соответствующее торговое оборудование для демонстрации и хранения товарных запасов.

Оборудование должно быть качественным, прочным и безопасным, не загромождать пространство зала и обеспечивать доступ покупателям. Мебель должна быть функциональной и органично вписываться в интерьер магазина, поэтому важно правильно подобрать цвет, форму и конструкцию стеллажей.