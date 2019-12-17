Выносила ребенка за 9 дней: Узнала о своей беременности за неделю до родов жительница США

Рожденственский сюрприз в виде ребенка, которого она даже не ждала, получила жительница США

Жительница США родила через девять дней после того, как узнала о своей беременности.

23 ноября Лорен Чалк (Lauren Chalk) обнаружила, что находится на девятом месяце беременности, а 2 декабря родила сына, которого назвала Уайеттом (Wyatt). Американка призналась, что пережила два выкидыша и уже не надеялась стать матерью.

По ее словам, в подростковом возрасте врачи диагностировали у нее синдром поликистозных яичников. Из-за болезни, при которой нарушается менструальный цикл, у нее были небольшие шансы забеременеть.

«Не знаю, могу ли я любить кого-либо несколько сильно, как я люблю Уайетта. Он — мой лучший подарок к Рождеству», — подчеркнула новоиспеченная мать.

В апреле сообщалось, что в Манчестере женщина неожиданно родила, хотя тест на беременность был отрицательным. 25-летняя британка с утра пожаловалась на тошноту и боли в спине и животе. Вечером того же дня у нее начались схватки.