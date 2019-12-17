17.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Выносила ребенка за 9 дней: Узнала о своей беременности за неделю до родов жительница США

14:53 17.12.2019 Фото: pxhere.com
0

В подростковом возрасте врачи диагностировали у нее синдром поликистозных яичников. Американка призналась, что пережила два выкидыша и уже не надеялась стать матерью.

Выносила ребенка за 9 дней: Узнала о своей беременности за неделю до родов жительница США

Рожденственский сюрприз в виде ребенка, которого она даже не ждала, получила жительница США

Жительница США родила через девять дней после того, как узнала о своей беременности.

23 ноября Лорен Чалк (Lauren Chalk) обнаружила, что находится на девятом месяце беременности, а 2 декабря родила сына, которого назвала Уайеттом (Wyatt). Американка призналась, что пережила два выкидыша и уже не надеялась стать матерью.

По ее словам, в подростковом возрасте врачи диагностировали у нее синдром поликистозных яичников. Из-за болезни, при которой нарушается менструальный цикл, у нее были небольшие шансы забеременеть.

«Не знаю, могу ли я любить кого-либо несколько сильно, как я люблю Уайетта. Он — мой лучший подарок к Рождеству», — подчеркнула новоиспеченная мать.

В апреле сообщалось, что в Манчестере женщина неожиданно родила, хотя тест на беременность был отрицательным. 25-летняя британка с утра пожаловалась на тошноту и боли в спине и животе. Вечером того же дня у нее начались схватки.

Источник: Лента.Ру

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы слышали о подобных случаях?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Заменить смертную казнь пожизненной одиночкой предложил депутат ЛДПР
16:00 17-12-2019
Заменить смертную казнь пожизненной одиночкой предложил депутат ЛДПР
Особенности игровых ноутбуков
15:51 17-12-2019
Особенности игровых ноутбуков
Бердск"Такого не знаем": уволили директора УК "Риал" Искитима из-за угона крана из Бердска
15:45 17-12-2019
"Взорвала" мозг новая оптическая иллюзия пользователям Сети
15:44 17-12-2019
Склад оружия нашли в доме многодетной семьи под Петербургом
15:30 17-12-2019
Склад оружия нашли в доме многодетной семьи под Петербургом
Из-за неисправности в самолете Airbus A320neo вернулся рейс Новосибирск - Бангкок в Толмачево
15:15 17-12-2019
Из-за неисправности в самолете Airbus A320neo вернулся рейс Новосибирск - Бангкок в Толмачево
17 и 19 декабря проводятся онлайн встречи с родителями выпускников 9 и 11 классов по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2020 году
15:02 17-12-2019
17 и 19 декабря проводятся онлайн встречи с родителями выпускников 9 и 11 классов по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2020 году
БердскБизнесмен Бердска: Золотая молодежь не гоняет на Mercedes Gelandewagen
15:00 17-12-2019
Бизнесмен Бердска: Золотая молодежь не гоняет на Mercedes Gelandewagen
Выносила ребенка за 9 дней: Узнала о своей беременности за неделю до родов жительница США
14:53 17-12-2019
Выносила ребенка за 9 дней: Узнала о своей беременности за неделю до родов жительница США
Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в 2020 году
14:45 17-12-2019
Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в 2020 году