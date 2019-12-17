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Красота / Общество

Секретом своей вечной молодости поделилась 89-летняя жительница английского города Ричмонд

14:41 17.12.2019 Фото: pxhere.com
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Вечно молодая» 89-летняя Жозефина Левенштейн поделилась главными секретами своей свежей кожи и красоты. В 2014 году у женщины умер муж по имени Руперт (Rupert), с которым она прожила в браке 57 лет. Будучи вдовой, она выработала для себя строгий распорядок дня.

Секретом своей вечной молодости поделилась 89 летняя жительница английского города Ричмонд
Оставаться молодой пенсионерке помогают друзья, которым около 50 лет

«Вечно молодая» 89-летняя жительница английского города Ричмонд поделилась секретами своей красоты и моложавой внешности.

В 2014 году у Жозефины Левенштейн (Josephine Loewenstein) умер муж по имени Руперт (Rupert), с которым она прожила в браке 57 лет. Будучи вдовой, она выработала для себя строгий распорядок дня. «В 8:30 утра я ем на завтрак две столовые ложки гранолы или тост с джемом, — рассказывает она. — Затем я час гуляю с собакой и десять минут занимаюсь спортом. Обед — мой основной прием пищи. После него я позволяю себе час-полтора отдохнуть. Телевизор я смотрю уже после 17:00».

Оставаться в форме Левенштейн помогает ежедневная игра на пианино. «Я уделяю этому два часа в день, несмотря на слабое зрение, — подчеркнула британка. — Занятия на пианино — способ разбавить серые будни. Для меня это медитация осознанности».

Для ухода за кожей Левенштейн пользуется бюджетным кремом. «Я использую его каждое утро и вечер с самой юности», — отметила она. Бабушка двух внуков-подростков пояснила, что для особых событий она наносит на лицо тональную крем-пудру и красит губы помадой.

Британка также подчеркнула, что оставаться молодой ей помогают друзья, которым около 50 лет, — ровесники ее дочери. «Мы часто путешествуем вместе, вот недавно посетили знакомых в Ирландии. А еще я люблю устраивать дома концерты. Как правило, в год я организовываю около трех званных ужинов», — заключила Левенштейн.

В начале октября сообщалось, что 55-летняя жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, Алехандра Лабастида-Шапиро назвала секретом своей молодости сыроедение, натуральные лекарства, грамотные занятия спортом и позитивное мышление. Мать троих детей и бабушка четырех внуков отметила, что она получает много комплиментов от мужчин.

Источник: Лента.Ру

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От редакции

А ваши бабушки, дедушки выглядят молодо?

123, 17 декабря 2019 15:27
НВР: только на фото, на погосте.

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