Секретом своей вечной молодости поделилась 89-летняя жительница английского города Ричмонд

Вечно молодая» 89-летняя Жозефина Левенштейн поделилась главными секретами своей свежей кожи и красоты. В 2014 году у женщины умер муж по имени Руперт (Rupert), с которым она прожила в браке 57 лет. Будучи вдовой, она выработала для себя строгий распорядок дня.

Оставаться молодой пенсионерке помогают друзья, которым около 50 лет

«Вечно молодая» 89-летняя жительница английского города Ричмонд поделилась секретами своей красоты и моложавой внешности.

В 2014 году у Жозефины Левенштейн (Josephine Loewenstein) умер муж по имени Руперт (Rupert), с которым она прожила в браке 57 лет. Будучи вдовой, она выработала для себя строгий распорядок дня. «В 8:30 утра я ем на завтрак две столовые ложки гранолы или тост с джемом, — рассказывает она. — Затем я час гуляю с собакой и десять минут занимаюсь спортом. Обед — мой основной прием пищи. После него я позволяю себе час-полтора отдохнуть. Телевизор я смотрю уже после 17:00».

Оставаться в форме Левенштейн помогает ежедневная игра на пианино. «Я уделяю этому два часа в день, несмотря на слабое зрение, — подчеркнула британка. — Занятия на пианино — способ разбавить серые будни. Для меня это медитация осознанности».

Для ухода за кожей Левенштейн пользуется бюджетным кремом. «Я использую его каждое утро и вечер с самой юности», — отметила она. Бабушка двух внуков-подростков пояснила, что для особых событий она наносит на лицо тональную крем-пудру и красит губы помадой.

Британка также подчеркнула, что оставаться молодой ей помогают друзья, которым около 50 лет, — ровесники ее дочери. «Мы часто путешествуем вместе, вот недавно посетили знакомых в Ирландии. А еще я люблю устраивать дома концерты. Как правило, в год я организовываю около трех званных ужинов», — заключила Левенштейн.

В начале октября сообщалось, что 55-летняя жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, Алехандра Лабастида-Шапиро назвала секретом своей молодости сыроедение, натуральные лекарства, грамотные занятия спортом и позитивное мышление. Мать троих детей и бабушка четырех внуков отметила, что она получает много комплиментов от мужчин.

Источник: Лента.Ру