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Неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха в Берлине

16:29 17.12.2019 Фото: pxhere.com
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Останки Гейдриха остались нетронутыми. На могиле нет указания имени похороненного, поэтому у злоумышленников, очевидно, была наводка.

Неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха в Берлине
Гейдрих имел большой политический вес в иерархии Третьего рейха и был одним из архитекторов плана геноцида евреев

В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.

По данным BBC News, останки Гейдриха остались нетронутыми. На могиле нет указания имени похороненного, поэтому у злоумышленников, очевидно, была наводка.

Гейдрих имел большой политический вес в иерархии Третьего рейха и был одним из архитекторов плана геноцида евреев. Он умер 4 июня 1942 года в результате покушения в Праге в рамках операции «Антропоид», которая была подготовлена с участием британских спецслужб.

После Второй Мировой войны было принято решение сделать безымянными могилы известных нацистских деятелей, чтобы они не превратились в места поклонения для неонацистов.

Источник: Интерфакс

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