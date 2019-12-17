Из-за неисправности в самолете Airbus A320neo вернулся рейс Новосибирск — Бангкок в Толмачево

Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка в связи с задержкой вылета рейса авиакомпании Сибирь

Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка по факту возврата 17.12.2019 воздушного судна Airbus A320neo, выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск (Толмачево) – Бангкок, по причине его технической неисправности.

В настоящее время пассажиры находятся в здании аэровокзала, обеспечены прохладительными напитками и питанием, ожидают вылета резервным воздушным судном.

В ходе проверки транспортной прокуратурой будет дана оценка исполнению перевозчиком требований лицензионного законодательства, законодательства о безопасности полетов и соблюдению прав пассажиров в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.

Источник: zsproc.ru