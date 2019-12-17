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«Такого не знаем»: уволили директора УК «Риал» Искитима из-за угона крана из Бердска

15:45 17.12.2019, Алена Романцова Фото: pixabay.com
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В УК заявили, что у них не числится такой сотрудник. По делу также проходят Виталий Евтеев и Алексей Ручимский. По данным следствия, они поручили сотрудникам «управляшки» пригнать кран, КамАЗ и самосвал из Бердска и перебить номера.

Такого не знаем: уволили директора УК Риал Искитима из за угона крана из Бердска
Грузовую технику довольно часто угоняют в Новосибирской области

Не работает больше исполнительным директором компании «Реал» Искитима Сергей Хориков, которого судят за кражу по предварительному сговору с группой лиц в особо крупном размере. Напомним, Хорикову предъявлены обвинения сразу по трем статьям, но вины он своей не признал. По версии следствия в пособничестве с Виталием Евтеевым, Алексеем Ручимским он организовал угон крана, КамАЗа и самосвала с территории частной компании в Бердске. События происходили с весны 2018 года до 12 июня 2019 года. В УК «Риал» сайту «Весь Искитим» сказали, что Хориков не работает у них с лета 2018 года.

– Он являлся исполнительным директором. На данный момент у нас нет такого сотрудника, – уточнили в бухгалтерии УК «Риал» 17 декабря.

Дело Бердский городской суд начал рассматривать 5 сентября. По данным следователей, перегоняли технику водители управляющей компании. Также подсудимый Хриков поручили сотрудникам стереть маркированные номера, перекрасили технику в гаражах «управляшки». Сергей перечислил деньги за украденный автокран в другую организацию, имитировал сделку. Стоимость всех машин составила больше 1 млн рублей.

Евтеева обвиняют по ст. 309 ч. 1; ст. 158 ч. 4 п.б УК РФ; Ручимского по ст. 158 ч. 4 п.б УК РФ; Хорикова по ст. 326 ч. 1; ст.33 ч.5-ст.158 ч.4 п.б УК РФ.

Виталий Евтеев обвиняется также в подкупе свидетелей в целях дачи ими ложных показаний. Краны и техника были изъяты сотрудниками полиции и возвращены собственнику.

Свидетельские показания уже дали сотрудники управляющей компании «Риал», куда пригнали технику. Все стояло в открытом виде. Также подробности происшествия рассказывали водители, которые перегоняли похищенную технику. Всего свидетелей со стороны обвинения допрашивают около тридцати человек. Помощник председателя Бердского городского суда Наталья Сафронова отметила, что сейчас идут допросы. Судья по делу Татьяна Васюхневич. Также как сообщили в суде сайту «Весь Искитим», скорее всего к прениям приступят только в следующем году. Заседания будут проходить всю неделю. Читайте подробности в ближайшее время.

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