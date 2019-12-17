Возмущены отсутствием транспортных социальных карт пенсионеры Бердска. Ждут с августа

Карты из-за проблем с поставщиками поступят только в феврале 2020 года. Пока выход — пользоваться проездными АТП. Но не всех устраивает бумажный проездной.

Бердские пенсионеры предпочитают пользоваться льготными поездками в общественном транспорте

Четыре месяца не может получить социальную транспортную карту житель Бердска. Каждый месяц ему приходится ездить в автотранспортное предприятие, чтобы получить проездной. И пока безлимитный приобрести не получалось.

— Мне с августа месяца не выдают социальную транспортную карту, нарушая все сроки выдачи. В отделе социальной поддержки населения ссылаются на то, что производитель карт нарушил сроки и к нему составлена претензия. И на этом все. Я почему-то должен ездить в АТП и приобретать проездной там, позориться с этими бумажными талончиками, а безлимитных проездных там почему-то всегда нет. Я хочу купить безлимитный проездной, а мне предлагают «лимитный». Может быть, кто-то знает, когда те, кто написал заявление в августе, наконец получат свои проездные? — написал Олег в рубрику «Сообщи свои новости».

В отделе социальной поддержки населения пояснили, что в их организации только принимают документы на оформление социальной транспортной карты, а заключает договор на их изготовление министерство транспорта. Две недели назад специалисты отдела звонили в министерство, чтобы уточнить, когда поступят карты, там ответили, что не раньше февраля. Контракт по изготовлению карт сорвали уже два поставщика, теперь будет объявлен третий по счету аукцион, пояснили в отделе соцподдержки населения.

Временный бумажный проездной льготники могут получить в бердском автотранспортном предприятии. Он действует точно так же, как и карта. Платишь в кассу 180 рублей и получаешь проездной на руки. Пластиковую карту нужно пополнять на такую же сумму.

Раньше транспортная карта выдавалась в течение полутора месяцев, поэтому АТП продавало в среднем 40 проездных. В последний раз безлимитные проездные на декабрь в количестве 100 штук были проданы за 10 дней. Оставались только лимитные. Соцработники попросили руководство АТП в следующий раз брать больше безлимитных проездных для льготников. И если бердчанин хочет приобрести безлимитный проездной, то ему стоит знать, что продавать проездные на январь начнут с 23 декабря, отметили в отделе социальной поддержки населения.