

Взорвала мозг новая оптическая иллюзия пользователям Сети Фигуры Лиссажу — это траектории, прочерчиваемые точкой, которая одновременно совершает два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях

Пользователь твиттера под ником InertialObserbr опубликовал в своем аккаунте пост с оптической иллюзией, которая озадачила пользователей социальной сети.

InertialObserbr пояснил, что иллюзия основана на простой кривой Лиссажу, но «использует умное затемнение/подсветку, чтобы создать иллюзию «двойной оси».

Illusion of The Year 2019 Winner It's based on a simple Lissajous curve, but uses clever shading/highlighting to create a 'double-axis' illusion pic.twitter.com/mdE3Eee1E9 — 〈 Berger |🎄| Dillon 〉 (@InertialObservr) 15 декабря 2019 г.

Фигуры Лиссажу — это траектории, прочерчиваемые точкой, которая одновременно совершает два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Комментаторы под постом пытались понять, в каком именно направлении вращается фигура: слева направо или сверху вниз.

«Я смотрю на это уже девять часов, высылайте помощь», — отметил пользователь под ником ClassyScrientist.

«О, мой мозг», — прокомментировал запись ReluctantPotato.

«За что ты так со мной», — задался вопросом AlexanderRKlotz.

Некоторые заметили, что в какой-то момент фигура начала напоминать рыбу.

Однако один из комментаторов заявил, что мозг по-разному интерпретирует движение фигуры из-за цветных линий, в чем, по словам других пользователей, и заключается смысл иллюзии.

Источник: РИА Новости