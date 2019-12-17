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«Взорвала» мозг новая оптическая иллюзия пользователям Сети

15:44 17.12.2019 Фото: kozmikanafor.com
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Иллюзия основана на простой кривой Лиссажу, но «использует умное затемнение/подсветку, чтобы создать иллюзию «двойной оси».

Взорвала мозг новая оптическая иллюзия пользователям Сети
Взорвала мозг новая оптическая иллюзия пользователям Сети
Фигуры Лиссажу — это траектории, прочерчиваемые точкой, которая одновременно совершает два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях

Пользователь твиттера под ником InertialObserbr опубликовал в своем аккаунте пост с оптической иллюзией, которая озадачила пользователей социальной сети.
InertialObserbr пояснил, что иллюзия основана на простой кривой Лиссажу, но «использует умное затемнение/подсветку, чтобы создать иллюзию «двойной оси».

Фигуры Лиссажу — это траектории, прочерчиваемые точкой, которая одновременно совершает два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Комментаторы под постом пытались понять, в каком именно направлении вращается фигура: слева направо или сверху вниз.
«Я смотрю на это уже девять часов, высылайте помощь», — отметил пользователь под ником ClassyScrientist.

«О, мой мозг», — прокомментировал запись ReluctantPotato.
«За что ты так со мной», — задался вопросом AlexanderRKlotz.
Некоторые заметили, что в какой-то момент фигура начала напоминать рыбу.
Однако один из комментаторов заявил, что мозг по-разному интерпретирует движение фигуры из-за цветных линий, в чем, по словам других пользователей, и заключается смысл иллюзии.

Источник: РИА Новости

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