«Взорвала» мозг новая оптическая иллюзия пользователям Сети

Пользователь твиттера под ником InertialObserbr опубликовал в своем аккаунте пост с оптической иллюзией, которая озадачила пользователей социальной сети.

InertialObserbr пояснил, что иллюзия основана на простой кривой Лиссажу, но «использует умное затемнение/подсветку, чтобы создать иллюзию «двойной оси».

Illusion of The Year 2019 Winner

It's based on a simple Lissajous curve, but uses clever shading/highlighting to create a 'double-axis' illusion pic.twitter.com/mdE3Eee1E9

— 〈 Berger |🎄| Dillon 〉 (@InertialObservr) 15 декабря 2019 г.