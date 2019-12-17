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Особенности игровых ноутбуков

15:51 17.12.2019
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При выборе ноутбука необходимо обращать внимание на ряд важных технических характеристик.

Особенности игровых ноутбуков

Определяющей характеристикой игрового ноутбука является качественный дисплей. Подходящим считается размер диагонали 15- или 17-дюймов. Желательно, чтобы модель имела тонкую рамку вокруг экрана. Это уменьшает габариты устройства. Важно, чтобы
игровой ноутбук отличался высокой частотой кадров. Благодаря этому повысится комфортность игрового времяпровождения в соревновательных или динамичных играх. Изображение на экране будет более плавным.

Часто возникает вопрос по поводу выбора типа матрицы:

  • Глянцевые дисплеи отличаются более яркой цветовой передачей.
  • Матовые дисплеи исключают блики от источников освещения, которые могут мешать игровому процессу.

Безусловно, поддерживать высокую частоту смены кадров могут только высокопроизводительные устройства. Но если планируется подключать ноутбук к внешнему монитору, то характеристики дисплея не являются значимыми. В этом случае следует уделить внимание аппаратному обеспечению.

Тонкие и легкие игровые ноутбуки относятся к группе портативных устройств. Тяжелые по весу обычно отличаются мощным аппаратным обеспечением и предназначены для работы на одном месте. К примеру, в них может быть предусмотрено больше вариантов для подключения внешних устройств

В игровом ноутбуке должен быть установлен мощный центральный процессор, который отличается тактовой частотой и большим число ядер. Благодаря этому обеспечивается ряд преимуществ устройства, к примеру, высокая производительность и компактные размеры. Также благодаря высокопроизводительному процессору гарантируется стабильная работа игрового программного обеспечения. Также важным фактором выбора является производительность графического процессора.

Объем ОЗУ в ноутбуке должен быть не менее 8 ГБ.  Но сегодня многие новые игры требуют для стабильной работы 16 ГБ. Важно помнить о том, что игровое программное обеспечение находится в постоянном развитии, поэтому следует предусмотреть возможность дальнейшей модернизации ноутбука. Это касается как оперативной памяти, так и жесткого диска.

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