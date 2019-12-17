Особенности игровых ноутбуков

Определяющей характеристикой игрового ноутбука является качественный дисплей. Подходящим считается размер диагонали 15- или 17-дюймов. Желательно, чтобы модель имела тонкую рамку вокруг экрана. Это уменьшает габариты устройства. Важно, чтобы

игровой ноутбук отличался высокой частотой кадров. Благодаря этому повысится комфортность игрового времяпровождения в соревновательных или динамичных играх. Изображение на экране будет более плавным.

Часто возникает вопрос по поводу выбора типа матрицы:

Глянцевые дисплеи отличаются более яркой цветовой передачей.

Матовые дисплеи исключают блики от источников освещения, которые могут мешать игровому процессу.

Безусловно, поддерживать высокую частоту смены кадров могут только высокопроизводительные устройства. Но если планируется подключать ноутбук к внешнему монитору, то характеристики дисплея не являются значимыми. В этом случае следует уделить внимание аппаратному обеспечению.

Тонкие и легкие игровые ноутбуки относятся к группе портативных устройств. Тяжелые по весу обычно отличаются мощным аппаратным обеспечением и предназначены для работы на одном месте. К примеру, в них может быть предусмотрено больше вариантов для подключения внешних устройств

В игровом ноутбуке должен быть установлен мощный центральный процессор, который отличается тактовой частотой и большим число ядер. Благодаря этому обеспечивается ряд преимуществ устройства, к примеру, высокая производительность и компактные размеры. Также благодаря высокопроизводительному процессору гарантируется стабильная работа игрового программного обеспечения. Также важным фактором выбора является производительность графического процессора.

Объем ОЗУ в ноутбуке должен быть не менее 8 ГБ. Но сегодня многие новые игры требуют для стабильной работы 16 ГБ. Важно помнить о том, что игровое программное обеспечение находится в постоянном развитии, поэтому следует предусмотреть возможность дальнейшей модернизации ноутбука. Это касается как оперативной памяти, так и жесткого диска.