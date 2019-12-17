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Пригрозили пальчиком: Вынесли замечание за незамеченную пневмонию и диагноз без пациента фельдшеру ЦГБ Бердска

18:00 17.12.2019, Алена Ромацова Фото: Алена Романцовой
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Вместе с фельдшером Котеховой замечание от главврача Дробинской получил заведующий поликлиникой №2 Бердска Владимир Карамушко. Врачи настаивают — эпидемии вируса с осложнением в виде пневмонии нет.

Пригрозили пальчиком: Вынесли замечание за незамеченную пневмонию и диагноз без пациента фельдшеру ЦГБ Бердска
Фельдшер не определила пневмонию и получила выговор в Бердске

Дисциплинарное наказание вынесли фельдшеру в поликлинике №2 Бердска после жалобы пациентки и публикации «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, не разглядела пневмонию и поставила диагноз без пациента фельдшер в поликлинике №2 Бердска. Заболевшая Ольга Агеева после приема по собственной инициативе сделала снимок, который показал наличие воспаления легких. Поехала в пульмонологию и ее госпитализировали. Ситуацию прокомментировала исполняющая обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Она отметила, что в поликлинике проведена проверка

— По факту оказания медицинской помощи пациентке Агеевой О.А. проведен внутренний контроль качества и безопасности оказания медицинской помощи. Выявлены дефекты в оформлении медицинской документации. Главным врачом Бердской ЦГБ объявлено замечание фельдшеру Котеховой и заведующему Карамушко, — уточнила Елена Анатольевна 5 декабря.

Через несколько дней к Ольге Агеевой в стационар на лечение бабушка и мама одного из одноклассников ребенка. Заболевших уже стало 9 человек. В то время как Ольга лежала в стационаре, ее 10-летний ребенок лежал в детском отделении. Ольга была возмущена тем, что ей поставили неверный диагноз или не назначили сильно лечение, чтобы предупредить пневмонию.

Ольгу выписали 14 ноября. 20 ноября девушка пошла в поликлинику №2 и обнаружила в своей карточке запись фельдшера Котеховой о том, что Ольга была на приеме 28 ноября и полностью выздоровела. Об этой ситуации она сообщила в тот же день заведующему Владимиру Карамушко.

И.о. министра здравоохранения Аксенова уточнила, что фельдшеры прием ведут на законных основаниях. Но при этом учинили, что они работают в кабинете доврачебного приема поликлиники №2 Бердска согласно приказу Министерства здравоохранения Российской федерации «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи».

На вопрос, есть ли признаки эпидемии вируса с серьезными осложнениями в виде пневмонии, Владимир Карамушко отметил «Курьер. Среда. Бердск», что таких признаков нет.

— Пневмония — это не инфекционное заболевание. Это осложнение бывает и после гриппа и поле ОРЗ, — сказал Владимир Николаевич.

Аксенова также уточнила, что в Бердске эпидемии нет: заболели пневмонией 152 человека в октябре и ноябре в Бердске.

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От редакции

Справедливо?

Аноним, 17 декабря 2019 18:42
Капец! Как жестко наказали за врачебную ошибку и подлог медицинского документа , а государство ещё и за это заплатило 2 раза ( в стационаре и поликлинике)

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