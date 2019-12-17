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Убил таксиста и поджег тело с машиной пьяный председатель «Единой России» в Ярославской области

17:01 17.12.2019 Фото: с сайта yarnovosti.com
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Владимир Корнилов попытался уничтожить труп, однако тело не сгорело до конца. Единоросса арестовали.

Убил таксиста и поджег тело с машиной пьяный председатель «Единой России» в Ярославской области
Председатель фракции «Единой России» в Переславле задержан по подозрению в убийстве

О задержании ЯРНОВОСТЯМ сообщил источник, близкий к ситуации. Убийство, по его информации, произошло накануне вечером. Задержание — сегодня утром.
По информации ЯРНОВОСТЕЙ, Владимир Корнилов убил мужчину, который подрабатывал водителем такси.

По неподтвержденным сведениям, Корнилов в нетрезвом состоянии убил водителя автомобиля, а затем попытался уничтожить труп и поджег машину. Однако тело не сгорело до конца.

На 17 декабря назначено внеочередное заседание городской Думы Переславля, где будет рассмотрен вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий.

В Следственном управлении СКР по Ярославской области информацию не комментируют.

Источник: yarnovosti.com

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