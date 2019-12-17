Убил таксиста и поджег тело с машиной пьяный председатель «Единой России» в Ярославской области

О задержании ЯРНОВОСТЯМ сообщил источник, близкий к ситуации. Убийство, по его информации, произошло накануне вечером. Задержание — сегодня утром.
По информации ЯРНОВОСТЕЙ, Владимир Корнилов убил мужчину, который подрабатывал водителем такси.
По неподтвержденным сведениям, Корнилов в нетрезвом состоянии убил водителя автомобиля, а затем попытался уничтожить труп и поджег машину. Однако тело не сгорело до конца.
На 17 декабря назначено внеочередное заседание городской Думы Переславля, где будет рассмотрен вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий.
В Следственном управлении СКР по Ярославской области информацию не комментируют.
Источник: yarnovosti.com