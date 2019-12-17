Обеспечить жильем все население Земли может компания New Story

Согласно подсчетам Habitat for Humanity, примерно 1,6 миллиарда человек во всем мире не имеют нормального жилья.

В настоящий момент бедняки живут в трущобах

В Мексике к концу 2020 года построят первый в мире поселок с помощью печати на 3D-принтере. Туда переселят бедное население, живущее в сейсмоопасной зоне штата Табаско.

В настоящий момент бедняки живут в трущобах. Их дома построены из подручных материалов, поскольку доход местного населения крайне мал — около трех долларов в день (почти 200 рублей). Жилища заливает в сезон дождей, они легко разрушаются даже от самого слабого землетрясения.

Ситуацию решила исправить некоммерческая организация New Story. Вместе со строительной компанией ICON они возведут 50 домов, площадь каждого — 46 квадратных метров. Внутри предусмотрены две спальни, гостиная, ванная и кухня. Дома печатаются из специальной бетонной смеси, которая обладает большей сейсмостойкостью по сравнению с обычным бетоном. На изготовление одного здания уходит 24 часа. В компании считают, что нашли способ обеспечить жильем все население Земли.

В New Story заявили, что наличие у человека безопасного жилища — одна из крупнейших проблем, затрагивающих человечество сегодня.

Согласно подсчетам Habitat for Humanity, примерно 1,6 миллиарда человек во всем мире не имеют нормального жилья.

Источник: Лента.Ру