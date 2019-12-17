Связали охранника и украли со склада спортивные костюмы на 10 млн рублей воры в Новосибирске

В дальнейшем похищенные вещи полицейские обнаружили в помещении, заранее арендованным злоумышленниками для хранения краденого имущества. Все подозреваемые были задержаны в Новосибирске по местам проживания.

В Новосибирске полицейские раскрыли грабеж в особо крупном размере



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии установили и задержали троих ранее не судимых жителей Новосибирска в возрасте от 28 до 42 лет, которые подозреваются в совершении грабежа в особо крупном размере на охраняемом складе в городе Новосибирске.

Полицейские установили, что 17.10.2019 в 2.00 подозреваемые подъехали на автомобиле к воротам охраняемой территории на улице Грибоедова в Октябрьском районе, где находились складские помещения. Связав охранника, злоумышленники проникли на территорию, вскрыли один из складов и беспрепятственно вывезли спортивную одежду на сумму около 10 млн рублей.

В дальнейшем похищенные вещи полицейские обнаружили в помещении, заранее арендованным злоумышленниками для хранения краденого имущества.

Все подозреваемые были задержаны в Новосибирске по местам проживания.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование, устанавливается причастность фигурантов к другим преступлениям.





Источник: МВД по НСО