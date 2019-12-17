Валютчики: ОПГ вывела 1 млрд 300 млн рублей на иностранные счета из Новосибирска и Барнаула

В настоящее время в отношении восьми фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся допросы подозреваемых и свидетелей.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении организатора преступного сообщества и его участников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), а также в отношении трех женщин и семи мужчин по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

По версии следствия, незаконная деятельность участников преступного сообщества осуществлялась в городах Новосибирске и Барнауле, заключалась в поиске и привлечении лиц, заинтересованных в бесконтрольном совершении валютных операций, оказании указанным лицам за денежное вознаграждение услуг по совершению таких операций с использованием подложных документов и расчетных счетов коммерческих фирм. В период 2016 — 2019 годов участники преступного сообщества совершили транзитные операции на сумму более 1 млрд 300 млн рублей. Денежные средства выводились в иностранные государства.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни.

В настоящее время в отношении восьми фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся допросы подозреваемых и свидетелей. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств.



Источник: Следком