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Гетеризм: почему крестьянин предлагал переспать с его женой, дочкой, невесткой любому гостю?

17:59 17.12.2019 Фото: Википедия
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Среди многих крестьян укоренилось твердое мнение, что отправка женщины из своего рода для оказания интимных услуг приезжему – способ хоть немного «стрясти денег» за счет «бестолковой бабы». Женщин никто не спрашивал.

Гетеризм: почему крестьянин предлагал переспать с его женой, дочкой, невесткой любому гостю?
Гусар и крестьянка

Гетеризмом называют традицию предлагать заглянувшему гостю, пусть это будет даже незнакомый путник, не только поужинать вместе, но и провести ночь с женщиной из принимающей семьи. Это может быть как жена хозяина, так и его дочь или даже невестка, ожидающая возвращения мужа, сообщает therussiantimes.com.

Гостеприимный гетеризм

Классический гостеприимный гетеризм, встречающийся не только у славян, представляет собой старую традицию ублажения путников. При этом владельцы постоя руководствовались тут исключительно побуждениями совести и деревенского жизненного уклада.

Считалось, что даже нечаянно забредший странствующий человек должен быть не только накормлен и напоен, но и обласкан женским вниманием. Такая дань уважения тянется еще со времен скифов, из фольклора и быта которых славяне успели многое перенять.

Еще в своих трудах, датированных пятым веком, Приск Панийский писал о том, что проезжая по скифским землям миролюбивые путешественники всегда могли рассчитывать на возможность вкусно бесплатно покушать и переночевать в компании самой красивой девушки приютившего его семейства.

Есть у этой традиции и вполне разумное объяснение. Если гостем оказывался доблестный воин, то среди местных едва ли не споры начинались касательно того, кого из дочерей или жен надо послать к нему в постель.

Считалось, что ребенок от сильного военного позволит разбавить рядовую скифскую кровь, избавив от вырождения обособленных племен.

Банальная проституция

Гетеризм в первоначальном выражении, предусматривающем почитание личности гостя, начал стираться после того, как на Руси приняли христианство. Люди стали задумываться о моральной стороне вопроса беспорядочных половых связей.

И если одних это действительно остановило, то вот среди многих крестьян укоренилось твердое мнение, что отправка женщины из своего рода для оказания интимных услуг приезжему – способ хоть немного «стрясти денег» за счет «бестолковой бабы».

Стесненные в финансовых обстоятельствах крестьяне принялись буквально торговать дочками и женами, предлагая их тела каждому встречному за умеренную плату. Если же денег у приглашенного не было, то не гнушались брать мукой или табаком. Причем, разумеется, самих дам никто не спрашивал.

Тяжелые условия жизни крестьян заставляли использовать разные способы заработка
Историки, путешествующие в те смутные времена по деревенькам России, писали, что в некоторых местах творился настоящий хаос. Оставшиеся без роскоши помещики вели едва ли не бойкую торговлю женщинами своего рода, сдавая их в ночную аренду людям побогаче.

Причем случались даже такие вопиющие случаи, когда муж находил собственнолично клиента для супруги, отправлял парочку в захудалый номер постоялого двора, а сам оставался около двери, чтобы проконтролировать выполнение заказа и запрещал всем желающим вмешаться в процесс.

С экономической точки зрения такое поведение нищих вполне объяснимо – люди выживали, даже переступая религиозные устои. Но внешне получалось, что Россия времен крестьянства плавно катилась в яму массового разврата, который с изначальным прототипом гостеприимного гетеризма ничего общего не имел. В те времена в обществе процветала банальная проституция.

Источник: http://therussiantimes.com

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Какие традиции еще были на Руси?

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