Что к чему? Резко выросла цена на негашеную известь: белят хаты жители региона?

Цена на негашёную известь выросла на 20,3%, газойли – на 16,5%, стёганые одеяла – на 5,1%. Но есть и приятные вести: упала цена на свинину -5,1% и мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные полуфабрикаты – на 3,8%.

Выросла цена на оделяла в ноябре на 5%

Об изменении цен производителей промышленных товаров

по Новосибирской области в ноябре 2019 года 1)

В ноябре 2019 года по сравнению с октябрем 2019 года цены производителей промышленных товаров в среднем повысились на 0,5% (по сравнению с декабрем предыдущего года – на 2,1%).



В добыче полезных ископаемых цены повысились на 6,4%, в том числе на уголь и антрацит обогащённые – на 12,2%, антрацит – на 7,5%, сырую нефть – на 2,3%, известняк – на 1,6%. Стали дешевле руды и концентраты драгоценных металлов – на 4%.В обрабатывающих производствах в среднем цены стали ниже на 0,1%, в том числе на арматуру (краны, клапаны и другую аналогичную арматуру) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей – на 9,3%, электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока – на 7,6%, лёгкие дистилляты, не включённые в другие группировки – на 5,2%, стальные водогазопроводные трубы – на 4,2%, необработанную сурьму – на 4,1%. Наибольшее повышение цен отмечено на негашёную известь – на 20,3%, газойли – на 16,5%, стёганые одеяла – на 5,1%, нетканые материалы, кроме ватинов – на 4,6%, оконные пластмассовые блоки – на 4,4%. В производстве пищевых продуктов наибольшее повышение цен произошло на кормовые антибиотики – на 15,2%, плавленые сыры – на 15%, мясные сардельки – на 13,4%, рассольные сыры – на 9,5%, хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты – на 5,7%, сырные продукты – на 5,1%. Снизились цены на свинину, кроме субпродуктов – на 5,1%, мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные полуфабрикаты – на 3,8%.В обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха тарифы повысились в среднем на 0,5% 1) за счёт подорожания электроэнергии собственного производства – на 1,8%, электроэнергии, отпущенной различным категориям потребителей по свободным ценам – на 1%.В водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений тарифы не изменились.

Источник: Новосибирскстат