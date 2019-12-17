Малоимущие что зэки: Единоросс Ирина Гусева выросла в обычной семье и не обидит простого человека

По ее словам, введение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждали на заседании комитета два месяца назад, однако видеоролик с ее выступлением начал распространяться только в начале этой недели.

Сравнила малоимущих с отсидевшими уголовниками на видео чиновница-единоросс в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

В комментарии РИА Новости Гусева отметила, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждали на заседании комитета два месяца назад, однако видеоролик с ее выступлением начал распространяться только в начале этой недели.



«Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в инстаграме я потребовала от «Почты России» и энергетиков навести порядок с тарифами: в Волгоградской области тарифы снижены, и вопрос для жителей решен», — сказала Гусева, которая представляет в Думе этот регион.

Она заявила, что политические оппоненты вырвали ее слова из контекста, так как в ролике говорится одно, а тексты пишут о другом.

Гусева подчеркнула, что выросла в обычной семье и не обидит простого человека.

