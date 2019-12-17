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Малоимущие что зэки: Единоросс Ирина Гусева выросла в обычной семье и не обидит простого человека

20:02 17.12.2019 Фото: Госдума РФ
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По ее словам, введение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждали на заседании комитета два месяца назад, однако видеоролик с ее выступлением начал распространяться только в начале этой недели.

Малоимущие что зэки: Единоросс Ирина Гусева выросла в обычной семье и не обидит простого человека
Сравнила малоимущих с отсидевшими уголовниками на видео чиновница-единоросс в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
В комментарии РИА Новости Гусева отметила, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждали на заседании комитета два месяца назад, однако видеоролик с ее выступлением начал распространяться только в начале этой недели.

«Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в инстаграме я потребовала от «Почты России» и энергетиков навести порядок с тарифами: в Волгоградской области тарифы снижены, и вопрос для жителей решен», — сказала Гусева, которая представляет в Думе этот регион.

Она заявила, что политические оппоненты вырвали ее слова из контекста, так как в ролике говорится одно, а тексты пишут о другом.
Гусева подчеркнула, что выросла в обычной семье и не обидит простого человека.

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От редакции

Может, и правда, вырвали?

Гость, 17 декабря 2019 21:23
Поскольку тунеядцы законодательно в РФ не определены, то и она сама вполне под это определение подходит.

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