Семь лет насиловал дочь: видео арсенала автоматов, пистолетов, боеприпасов, жилетов ФСБ в доме на Гатчине

В многодетной семье шесть детей. Следователи пришли проверять информацию о насилии над ребенком. И остолбенели. Кругом грязь, боевое оружие, иконы.

Следственный комитет опубликовал 17 декабря кадры оперативной съёмки из коттеджа семьи Бовт в Ленобласти

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту изнасилования 13-летней девочки, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), пишет сайт СК по Ленобласти.

По уточненным данным, с января 2012 года по сентябрь 2019 года в частном доме, расположенном в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области, 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь 2006 года рождения, которая в силу возраста не могла понимать значение и характер совершаемых с ней действий.

Как сообщалось ранее, в ходе первоначальных следственных действий в доме подозреваемого были обнаружены и изъяты предметы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия.

Наряду с этим в ходе осмотра места происшествия изъято огнестрельное автоматическое оружие: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое. Изъятое направлено на криминалистическую экспертизу. В настоящее время следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.222 УК РФ и ч. 1 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Следователи СК России подробно допросили подозреваемого по обстоятельствам дела, а также с участием педагога-психолога допросили пострадавшую девочку, ее мать и других членов семьи, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз.

В ходе расследования будут изучены условия проживания детей в многодетной семье, в которой воспитывается шесть несовершеннолетних детей, а также причины и условия, способствующие совершению данного преступления. Наряду с этим следствием будет дана оценка действиям органов профилактики правонарушений.

В настоящее время следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения.