17.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Семь лет насиловал дочь: видео арсенала автоматов, пистолетов, боеприпасов, жилетов ФСБ в доме на Гатчине

20:22 17.12.2019 Фото: СК по Ленобласти
3 0

В многодетной семье шесть детей. Следователи пришли проверять информацию о насилии над ребенком. И остолбенели. Кругом грязь, боевое оружие, иконы.

Семь лет насиловал дочь: видео арсенала автоматов, пистолетов, боеприпасов, жилетов ФСБ в доме на Гатчине
Следственный комитет опубликовал 17 декабря кадры оперативной съёмки из коттеджа семьи Бовт в Ленобласти

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту изнасилования 13-летней девочки, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), пишет сайт СК по Ленобласти. 

По уточненным данным, с января 2012 года по сентябрь 2019 года в частном доме, расположенном в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области, 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь 2006 года рождения, которая в силу возраста не могла понимать значение и характер совершаемых с ней действий.

Как сообщалось ранее, в ходе первоначальных следственных действий в доме подозреваемого были обнаружены и изъяты предметы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия.

Наряду с этим в ходе осмотра места происшествия изъято огнестрельное автоматическое оружие: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое. Изъятое направлено на криминалистическую экспертизу. В настоящее время следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.222 УК РФ и ч. 1 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Следователи СК России подробно допросили подозреваемого по обстоятельствам дела, а также с участием педагога-психолога допросили пострадавшую девочку, ее мать и других членов семьи, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз.

В ходе расследования будут изучены условия проживания детей в многодетной семье, в которой воспитывается шесть несовершеннолетних детей, а также причины и условия, способствующие совершению данного преступления. Наряду с этим следствием будет дана оценка действиям органов профилактики правонарушений.

В настоящее время следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как мать терпела?

Поросёнок Пётр, 17 декабря 2019 20:25
Извращения, изнасилования.......иконы и большой православный крест во дворе, почему я не удивлён?
Поросёнок Пётр, 17 декабря 2019 20:29
https://pbs.twimg.com/media/EL_c7QIXkAA0doO?format=jpg&name=small
Аноним, 17 декабря 2019 21:25
А вам не кажется, что этой статьей вы оскорбляете чувства верующих?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рак легких путают с простудой
21:13 17-12-2019
Рак легких путают с простудой
БердскБизнесмен Бердска: Золотая молодежь не гоняет на Mercedes Gelandewagen 1
21:00 17-12-2019
Бизнесмен Бердска: Золотая молодежь не гоняет на Mercedes Gelandewagen
Из-за отказа двигателя бомбардировщик Ту-22 сел на грунт под Астраханью
20:48 17-12-2019
Из-за отказа двигателя бомбардировщик Ту-22 сел на грунт под Астраханью
БердскКуда пристроить бомжа: Пьяный бездомный уснул в столовой Бердска 2
20:30 17-12-2019
Куда пристроить бомжа: Пьяный бездомный уснул в столовой Бердска
Семь лет насиловал дочь: видео арсенала автоматов, пистолетов, боеприпасов, жилетов ФСБ в доме на Гатчине 3
20:22 17-12-2019
Семь лет насиловал дочь: видео арсенала автоматов, пистолетов, боеприпасов, жилетов ФСБ в доме на Гатчине
За $5000 ищут желающего прожить неделю в шотландском замке Carlowrie Castle 9
20:18 17-12-2019
За $5000 ищут желающего прожить неделю в шотландском замке Carlowrie Castle
Малоимущие что зэки: Единоросс Ирина Гусева выросла в обычной семье и не обидит простого человека 1
20:02 17-12-2019
Малоимущие что зэки: Единоросс Ирина Гусева выросла в обычной семье и не обидит простого человека
Как отбелить желтые зубы?
19:51 17-12-2019
Как отбелить желтые зубы?
Что к чему? Резко выросла цена на негашеную известь: белят хаты жители региона? 1
19:47 17-12-2019
Что к чему? Резко выросла цена на негашеную известь: белят хаты жители региона?
Опасные даты для метеозависимых людей на январь 2020: как их пережить?
18:28 17-12-2019
Опасные даты для метеозависимых людей на январь 2020: как их пережить?