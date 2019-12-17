Из-за отказа двигателя бомбардировщик Ту-22 сел на грунт под Астраханью

Летчики не пострадали, самостоятельно покинули машину и в настоящий момент доставлены на аэродром базирования.

Ракетоносец Ту-22 сел на грунт из-за отказа двигателя под Астраханью

Семнадцатого декабря 2019 года в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт», — говорится в сообщении российского военного ведомства, пишет ТВ Звезда.

В сообщении подчеркнуто, что летчики не пострадали, самостоятельно покинули машину и в настоящий момент доставлены на аэродром базирования.



Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Максимальная взлетная масса — до 126 000 кг, максимальная скорость на высоте — до 2300 км/ч. Основными задачами самолета является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей.