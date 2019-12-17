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Из-за отказа двигателя бомбардировщик Ту-22 сел на грунт под Астраханью

20:48 17.12.2019 Фото: МО
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Летчики не пострадали, самостоятельно покинули машину и в настоящий момент доставлены на аэродром базирования.

Из за отказа двигателя бомбардировщик Ту 22 сел на грунт под Астраханью
Ракетоносец Ту-22 сел на грунт из-за отказа двигателя под Астраханью

Семнадцатого декабря 2019 года в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт», — говорится в сообщении российского военного ведомства, пишет ТВ Звезда. 

В сообщении подчеркнуто, что летчики не пострадали, самостоятельно покинули машину и в настоящий момент доставлены на аэродром базирования.

Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Максимальная взлетная масса — до 126 000 кг, максимальная скорость на высоте — до 2300 км/ч. Основными задачами самолета является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей.

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