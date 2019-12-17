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Здоровье / Общество

На дневном стационаре: Расширенное лечение при онкологии и эпилепсии теперь можно получить по полису ОМС

23:51 17.12.2019 Фото: pxhere.com
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Минздрав и ФОМС совместным письмом от 12.12.2019 г. направили в подведомственные организации новые Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования.

На дневном стационаре: Расширенное лечение при онкологии и эпилепсии теперь можно получить по полису ОМС
В числе основных отличий новой модели клинико-статистических групп (КСГ) от модели 2019 года – увеличение количества КСГ в условиях круглосуточного стационара

Минздрав и ФОМС совместным письмом от 12.12.2019 г. направили в подведомственные организации новые Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования.

В числе основных отличий новой модели клинико-статистических групп (КСГ) от модели 2019 года – увеличение количества КСГ в условиях круглосуточного стационара с 359 до 364 групп, в условиях дневного стационара – со 150 до 153, в том числе для случаев лекарственной терапии взрослых пациентов при злокачественных новообразованиях, лечения эпилепсии, выделения КСГ в условиях дневного стационара для случаев госпитализации в диагностических целях с проведением биопсии и последующим молекулярно-генетическим и/или иммуногистохимическим исследованием.

Кроме того, пересмотрено содержание КСГ для случаев лучевой терапии, увеличены коэффициенты относительной затратоемкости КСГ для случаев хирургического лечения по профилю «онкология» с учетом анестезиологического пособия.

Также пересмотрены коэффициенты относительной затратоемкости КСГ по профилю «онкология» с учетом средних нормативов объема медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема, установленных программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Источник: Медвестник 

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