Рак легких путают с простудой

Основной проблемой, которая связана с диагностикой и последующим лечением бронхиальной карциномы (так в официальной медицинской терминологии называют рак легких), считается то, что обнаруживают ее практически всегда крайне поздно. И у больного остается очень мало шансов на то, чтобы успешно преодолеть недуг.

На ранних стадия онкологию легочной системы умудряются даже путать с простудой, что вызвано затрудненным дыханием и наличием кашля

Специалисты в области онкологии рассказали рядовым гражданам о том, что в некоторых случаях тяжелое течение онкологии легочной системы на ранних стадиях некоторые пациенты умудрялись путать с обыкновенной затянувшейся простудой.

Основной проблемой, которая связана с диагностикой и последующим лечением бронхиальной карциномы (так в официальной медицинской терминологии называют рак легких), считается то, что обнаруживают ее практически всегда крайне поздно. И у больного остается очень мало шансов на то, чтобы успешно преодолеть недуг.

Наиболее яркой симптоматикой заболевания выступает потеря веса, а также наличие жара и повышенное потоотделение в ночной период. Но ведь похожая картина прослеживается и в случае заражения классическим легочным туберкулезом.

А если учесть тот факт, что на ранних стадия онкологию легочной системы умудряются даже путать с простудой, что вызвано затрудненным дыханием и наличием кашля, то становится понятно, почему до онкологического диспансера пациент доходит в самую последнюю очередь.

При этом исследователи рекомендуют присмотреться к собственному состоянию здоровья, если помимо перечисленных проблем с кашлем и болевыми ощущениями в грудной клетке периодически можно заметить в отходящей мокроте примеси кровяных сгустков.

Среди других признаков, которые можно отметить про себя самостоятельно, стоит выделить наличие одышки. Причем возникать она будет даже при относительно незначительных физических нагрузках. А дополнять картинку станут постоянно отекающие шея с лицом.

В результате человек вечно страдает от вялости, необъяснимой усталости, хотя вроде бы ничего значительного не сделал, а также жалуется на снижении аппетита.

На фоне вышеперечисленного доктора рекомендуют в обязательном порядке обращаться за получением направления на полный медицинский осмотр, а не пытаться избавиться от тревожных симптомов народными средствами.

В своей заметке рассказали онкологи и о том, что существует ряд и нетипичных признаков поражения легочной ткани. Среди них выделяют болевые ощущения в костях нижних конечностей, а также утолщение кончиков ногтевых пластин и самих пальцев. На поздней стадии развития добавляет головная боль, появляется тошнота и развиваются проблемы со зрением.

Источник: TheRussianTimes