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Общество / Стиль жизни

Мат повышает эффективность труда и увеличивает сплоченность коллектива

22:03 17.12.2019 Фото: pxhere.com
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Последние эксперименты, проведенные над людьми, часто употребляющими ругательства, повергли общество в шок. Как оказалось, брань действует как анестезия и как лекарство, повышающее кровообращение.

Мат повышает эффективность труда и увеличивает сплоченность коллектива
Самые сплоченные коллективы общаются в своем кругу с использованием нецензурной лексики, не стесняясь выражаться даже в обществе начальства

Нецензурная брань на работе часто является причиной выговоров и штрафов, а также неуважительного отношения коллег к чересчур эмоциональному сотруднику, не умеющему правильно подбирать слова для выражения своих чувств. При этом ученые выяснили, что мат помогает работе, а не мешает ей.

Выражаясь без выдерживания правил цензуры, сотрудники выражают мысли более точно и открыто, тем самым выражая доверие друг к другу. Выражаться бранью многие могут себе позволить только в окружении самых близких друзей — если таковыми становятся коллеги, то и процесс деятельности идет более слаженно.

Иногда маты помогают людям выразить те чувства и эмоции, которые передать нормативной лексикой просто невозможно. Проявление эмоциональности на работе позволяет сотруднику чувствовать себя на своем месте, а значит и лучше работать, уверены специалисты.

Позволить себе выражаться матом могут люди с повышенными интеллектуальными способностями, богатым словарным запасом и неизменной уверенностью в себе. Именно такие работники важны во всех сферах деятельности общества, а потому запрещать им материться вовсе не желательно.

Последние эксперименты, проведенные над людьми, часто употребляющими ругательства, повергли общество в шок. Как оказалось, брань действует как анестезия и как лекарство, повышающее кровообращение. Также во время ругательств у человека повышается в крови уровень эндорфинов, что способствует контролю над агрессией и защите от депрессивных апатичных состояний.

Как показали исследования, самые сплоченные коллективы общаются в своем кругу с использованием нецензурной лексики, не стесняясь выражаться даже в обществе начальства. Мат помогает им быть увереннее в спорах и во время переговоров, что приводит к повышению эффективности проводимой работы.

Источник: TheRussianTimes

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