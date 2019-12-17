Славянская красавица: Девушки каких народностей России признаны самыми красивыми?

Разумеется, в первую очередь хочется упомянуть о славянских красавицах. И, конечно, здесь можно говорить не только о русских, но и про украинок и белорусок, поскольку их красота также ценится во всём мире.

У американцев и европейцев всегда будет «спрос» на славянок

Конечно же, стоит сразу сказать о том, что рейтинги красоты — результаты исключительно субъективной оценки членов жюри различных конкурсов красоты. Какие девушки считаются самыми красивыми? Разумеется, те, у которых есть множество титулов!

Правда, публика и часть так называемой «экспертной комиссии» зачастую не согласны с мнением жюри — вот такой парадокс. Так что «Мисс Вселенная» может быть и красавицей, но не «самой-самой», а первое место в рейтинге выдающейся внешности сложно отдать кому-то одному.

Красивая девушка — какая она?



Как уже было сказано выше, само понятие красоты несколько размыто, поскольку «на вкус и цвет». Кому-то нравится белая кожа, кому-то – тёмная, зелёные глаза или карие, брюнетки или блондинки, высокие девушки или красавицы маленького роста…

Даже учёные говорят о том, что усреднённые параметры красоты — понятие, которого на самом деле существовать не должно, ведь деление людей на «красивых» и «некрасивых» слишком субъективно! Более того — оно может разрушать самооценку, при этом девушки начинают стремиться к некому несуществующему идеалу.

Впрочем, любителям статистики, по большому счёту, всё равно, потому они просто обожают списки и рейтинги. Давайте взглянем на один из них: сегодня мы поговорим о самых красивых девушках разных народов России.

Славянки

Оксана Федорова — российская телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург» (1999), «Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» (2002)

Разумеется, в первую очередь хочется упомянуть о славянских красавицах. И, конечно, здесь можно говорить не только о русских, но и про украинок и белорусок, поскольку их красота также ценится во всём мире.

Когда речь заходит о славянских красавицах, многие вспоминают у, Ольгу Куриленко или Милу Йовович.

Почему же славянки кажутся всем настолько красивыми? Огромную роль здесь играет сама миловидность славянских лиц и правильные черты лица. У славянских красавиц светлый оттенок кожи, а также зачастую очень «выверенные природой» пропорции. Само собой, что изначально мы воспринимаем целостную картину, и, если речь заходит о славянках, то зачастую у них всё «сбалансировано».

Именно потому мужчины других национальностей засматриваются на славянок, и так называемый «рынок невест» из России, Украины и Белоруссии никогда не опустеет — у американцев и европейцев всегда будет «спрос» на славянок.

Экзотичная красота

Татарки

Ох уж эти татарки! Они, конечно же, считаются красавицами среди российских наций, и многих привлекает интересный разрез глаз и цвет кожи — считается, что смуглая кожа на подсознании воспринимается, как признак отменного здоровья.

Татарки всегда притягивают к себе взгляды мужчин, поскольку обладают просто неимоверным шармом.

Черкешенки

В рейтинге высокие позиции занимают и черкешенки (среди них абазинки, адыгейки и кабардинки). Визитная карточка этих красавиц — волевой взор и выразительные лица.

Кстати, вторая супруга Ивана Грозного была именно черкешенкой из знатного кавказского семейства. Часть историков даже уверены в том, что именно образ этой женщины стал вдохновением для Александра Сергеевича Пушкина, который описывал Шамаханскую царицу.

Еврейки и башкирки

Майя Плисецкая, Ляйсан Утяшева… Как не упомянуть этих красавиц в нашем рейтинге? Еврейки и башкирки занимают почётное место в импровизированном списке.

Ляйсан Утяшева — российская спортсменка, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике

Одной из первых в историю вошла знаменитая балерина Майя Плисецкая — именно она покоряла сердца публики не только удивительными пируэтами, но и красотой.

Ляйсан Утяшева — российская спортсменка, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике. Сейчас работает телеведущей на каналах НТВ, НТВ , Россия 2. Несколько раз попадала в рейтинг ТОП-100 самых красивых женщин планеты по версии журнала FHM

Бурятки

Не забыли в рейтинге и о бурятках. У этих женщин во внешности есть что-то азиатское, и именно это выделяет буряток «на фоне» славянок.

Мария Шантанова – модель, стала лицом «Nesсafe Gold» в Китае, Гонконге, Тайване и Макао

Удивительной внешностью могут похвастаться многие представительницы этого народа, и конкурировать с другими участницами рейтинга они тоже достойны. Одна из ярких представительниц буряток — Мария Шантанова.

Мордовки

Мордовки привлекают внимание светлой кожей и светлыми глазами, что в целом создаёт очень нежный образ беззащитности, но в то же время и сексуальности.

Говоря о мордовках, нельзя не упомянуть о Светлане Хоркиной — она является классическим представителем описанной выше красивой внешности.

Источник: TheRussianTimes