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18 декабря откроют новый Новосибирский автовокзал — Главный

23:31 17.12.2019
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Новый автовокзал готов принять до 10 тысяч пассажиров в сутки. Ежедневно отсюда будет отправляться до 200 рейсов по следующим направлениям: международным (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан), межрегиональным (Республика Алтай и Алтайский край, Кемеровская область, Томская область), межмуниципальным.

18 декабря откроют новый Новосибирский автовокзал — Главный
Автовокзал в Дзержинском районе построен в рамках муниципально-частного партнерства

Завтра, 18 декабря, мэр Анатолий Локоть примет участие в открытии нового транспортно-пересадочного узла — Новосибирского автовокзала — Главного.

Автовокзал в Дзержинском районе построен в рамках муниципально-частного партнерства. Его возведение было начато в 2017 году. Инвестором и генеральным подрядчиком строительства выступала компания ООО «Автосервис», застройщиком — МУП «УЗСПТС». Размер инвестиций составил 120 миллионов рублей.

Новый автовокзал готов принять до 10 тысяч пассажиров в сутки. Ежедневно отсюда будет отправляться до 200 рейсов по следующим направлениям: международным (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан), межрегиональным (Республика Алтай и Алтайский край, Кемеровская область, Томская область), межмуниципальным (Баган, Береговое, Горный, Довольное, Завьялово, Здвинск, Карасук, Колывань, Кочки, Краснозерское, Купино, Кыштовка, Маслянино, Ордынское, Половинное, Северное, Сузун, Тогучин, Убинское, Усть-Тарка, Чистоозерное). В год на автовокзале будет обслуживаться более 1,5 миллионов пассажиров.

В торжественной церемонии открытия нового автовокзала, который станет «воротами» в Новосибирск наряду с железнодорожным вокзалом и аэропортом, также примут участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Мероприятие состоится в 11-00 по адресу: Гусинобродское шоссе, 37/2.

Источник: Официальный сайт города Новосибирска

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