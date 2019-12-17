Скупают крыс перед Новым годом россияне

Популярнее всего крысы оказались в Москве и Санкт-Петербурге (соответственно 18% и 15% от всего спроса по стране), за ними следуют Воронеж и Новосибирск (6% и 4%).

Только в Ульяновске не настроены покупать символ наступающего года: спрос на крыс сократился на 87%

Спрос на главный символ наступающего 2020 года — крысу — вырос по сравнению с прошлым годом более чем вдвое, а предложение — в полтора раза.

«Главный символ наступающего 2020 года — крыса — стал весьма популярен в России. В преддверии Нового года многие россияне решили обзавестись этим домашним питомцем — спрос на грызунов вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, а предложение — в полтора раза», — говорится в исследовании. Как отмечается, в среднем по стране купить крысу стало дороже, чем год назад: стоимость живых грызунов выросла на 17% (в среднем 500 рублей), а сувенир в виде крыс — на 24% (900 рублей).

Популярнее всего крысы оказались в Москве и Санкт-Петербурге (соответственно 18% и 15% от всего спроса по стране), за ними следуют Воронеж и Новосибирск (6% и 4%).

Сильнее всего интерес к крысам вырос в Краснодаре, где спрос увеличился на 632%, а предложение — на 112%. В тройку лидеров вошли также Казань (спрос поднялся на 379%, предложение — на 154%) и Ижевск (рост на 350% и 43% соответственно). Из 23 крупнейших российских городов, где проводилось исследование, только в Ульяновске не настроены покупать символ наступающего года: спрос на крыс сократился на 87%, предложение — на 17%.

В десяти крупнейших городах России цены на крыс выросли. Дороже всего грызуны обойдутся в Москве — в среднем в 800 рублей, а также Ростове-на-Дону и Краснодаре (около 630 и 600 рублей). В последних двух городах крысы подорожали на 83% и 64% соответственно, но рекорд по росту цен установил Ульяновск — 97%. Доступнее всего крысы в Красноярске и Самаре, где средняя стоимость составляет порядка 160 и 200 рублей соответственно.

Дороже всего игрушки в виде крысы оказались в Саратове и Новосибирске — 1,3 тыс. и 1,2 тыс. рублей, что дороже, чем в Москве (950 рублей). Самыми доступными оказались игрушечные грызуны в Ижевске и Тюмени (по 350 рублей).

Источник: ТАСС