Убрать конечную остановку «Вокзал» просят жители Бердска

Бердчане предлагают таким образом разгрузить ул. Вокзальную, маршрутки не будут стоять в пробках и не будут игнорировать остановки «Радиозавод» и «Спортивная».

Остановку «Вокзал» предлагают убрать жители Бердска

Предлагают убрать конечную остановку «Вокзал» жители Бердска. У них есть предложение по оптимизации движения маршруток в городе. Обращение бердчане прислали в рамках сбора по дорожным проблемам. 42 вопроса переданы чиновникам.

— Есть предложение убрать конечную остановку «Вокзал». Пассажиров высаживать, заезжая с ул. Горького у дома № 1, далее обратно через кольцо по ул. Ленина и на отстой на Химзавод или парковку шиномонтажки на Спортивной. Обратно по ул. Ленина на ул. Горького по кольцу забирать пассажиров у ул. Горького № 2. Плюсы: разгрузится ул. Вокзальная, уменьшится риск аварий на выезде с вокзала, маршрутки не будут стоять в пробках, не будут игнорировать остановки «Радиозавод» и «Спортивная», — написали читатели.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров ответил, что остановку переносить пока не собираются.

— Перенос остановки общественного транспорта «Вокзал» в настоящее время не запланирован. Оптимизация дорожного движения пешеходов и транспортных средств будет рассмотрена в ближайшее время, — уточнил Владимир Николаевич.

Также напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», горожане просят спасти их жизни: не пропускают пешеходов водители на «зебре» на трассе Р-256 под Бердском.