Убрать конечную остановку «Вокзал» просят жители Бердска

Предлагают убрать конечную остановку «Вокзал» жители Бердска. У них есть предложение по оптимизации движения маршруток в городе. Обращение бердчане прислали в рамках сбора по дорожным проблемам. 42 вопроса переданы чиновникам.
— Есть предложение убрать конечную остановку «Вокзал». Пассажиров высаживать, заезжая с ул. Горького у дома № 1, далее обратно через кольцо по ул. Ленина и на отстой на Химзавод или парковку шиномонтажки на Спортивной. Обратно по ул. Ленина на ул. Горького по кольцу забирать пассажиров у ул. Горького № 2. Плюсы: разгрузится ул. Вокзальная, уменьшится риск аварий на выезде с вокзала, маршрутки не будут стоять в пробках, не будут игнорировать остановки «Радиозавод» и «Спортивная», — написали читатели.
Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров ответил, что остановку переносить пока не собираются.
— Перенос остановки общественного транспорта «Вокзал» в настоящее время не запланирован. Оптимизация дорожного движения пешеходов и транспортных средств будет рассмотрена в ближайшее время, — уточнил Владимир Николаевич.
Также напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», горожане просят спасти их жизни: не пропускают пешеходов водители на «зебре» на трассе Р-256 под Бердском.
Да. Нужно убрать. Водители маршруток выскакивают через четыре полосы, создавая аварийную ситуацию, стоят в пробках на Вокзальной, игнорируют остановки Спортивная, радиозавод,18 картал. Для безопасного перехода нужен подземный переход. Отстой можно сделать у пентагона под лэп.
Нет. Кому надо заранее говорите и вас водитель увезет на Спортивную и Радиозавод-это не проблема для них. Маршруты утверждены.
Зачастую в вечернее время там вообще никакие автобусы не ходят.
Да
Да. Нет смысла гонять транспорт впустую от Вокзала до Спортивной (там нет между ними остановок), а потом по сути делать крюк и проезжать мимо того же Вокзала, но уже по Ленина. Только лишние затраты времени и бензина.
Подождать?
Ахаха!!!
А ни чё что подойдет следующая электричка.
А пересмотреть расписание автобусов ещё сложней, чем переписать американскую конституцию.
Сколько раз видел из окна электричка уходящие пустые автобусы.
Да. Выезд с вокзала - та ещё лотерея для водителей и пассажиров.
да.
Дебилы!
На Горького может останавливаться большее количество маршрутов и расходиться они будут в две стороны а не в одну как сейчас.
А с чемоданами как они они успевают проскакать через мост и потом не смочь перейти по пешеходному переходу к остановке, где будет в разы больше маршрутов, чем сейчас? Да и как с чемоданом залезть в маршрутку? И кто с чемоданами ездит каждый день на работу?.
Отстой есть и на Торговом и у Медсанчасти и на Горького и на Ясной поляне и на Первомайской.
А тут отстой предлагают перенести на бывшую парковку за пределами жилой зоны.
Что не нравится опять?
Лучше бы за шумозащитный экран между федерально трассой с ЖД и жилыми домами беспокоились.
Вот где грязь и шум.
А если маршрутка высадит на Горькго, то и на переходной мост через трассу не надо подниматься, спокойно пройти можно по светофору от Горького, 2
Убрать надо.
Одна электричка привозит почти 1000 человек, а они в час пик походят каждые 15 минут. Это сколько маршруток должно стоять на вокзале, что бы их увезти. Поэтому остановка Вокзал себя уже изжила.
Маршруты же можно поменять в конце концов или место остановки чуть перенести.
Нет
Какие дебилы, это предложили, на ул.Калинина живут тоже люди и пенсионеры и ходить на Горького чтобы уехать бред.
Или разделить 14-й, сделав ещё один маршрут, который шёл бы до "Спортивной", но не заезжал на вокзал. А 14-й пустить на вокзал без крюка.
И стоишь так на Березовой и смотришь на проходящие мимо маршрутки.
И уже не можешь сортировать, какая до вокзала, а какая до спортивной.
И ещё враг народа пустил 12шку мимо трех остановок в центре, непонятно чем руководствуясь.
Конечно
Не нужно убирать
А как же тем,кто приезжает на электричке?Я сажусь на 18 рядом с вокзалом.А если перенесут,то бежать через мост?
Давно пора.