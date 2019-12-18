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Убрать конечную остановку «Вокзал» просят жители Бердска

13:35 18.12.2019, Алёна Романцова Фото: Алёны Романцовой
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Бердчане предлагают таким образом разгрузить ул. Вокзальную, маршрутки не будут стоять в пробках и не будут игнорировать остановки «Радиозавод» и «Спортивная».

Убрать конечную остановку Вокзал просят жители Бердска
Остановку «Вокзал» предлагают убрать жители Бердска
Сюжет: Бердску нужны дороги
Убрать конечную остановку Вокзал просят жители Бердска

Убрать конечную остановку «Вокзал» просят жители БердскаСпасите наши жизни: не пропускают пешеходов водители на «зебре» на трассе Р-256 под БердскомЕщё 22 новости

Предлагают убрать конечную остановку «Вокзал» жители Бердска. У них есть предложение по оптимизации движения маршруток в городе. Обращение бердчане прислали в рамках сбора по дорожным проблемам. 42 вопроса переданы чиновникам.

— Есть предложение убрать конечную остановку «Вокзал». Пассажиров высаживать, заезжая с ул. Горького у дома № 1, далее обратно через кольцо по ул. Ленина и на отстой на Химзавод или парковку шиномонтажки на Спортивной. Обратно по ул. Ленина на ул. Горького по кольцу забирать пассажиров у ул. Горького № 2. Плюсы: разгрузится ул. Вокзальная, уменьшится риск аварий на выезде с вокзала, маршрутки не будут стоять в пробках, не будут игнорировать остановки «Радиозавод» и «Спортивная», — написали читатели.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров ответил, что остановку переносить пока не собираются.

— Перенос остановки общественного транспорта «Вокзал» в настоящее время не запланирован. Оптимизация дорожного движения пешеходов и транспортных средств будет рассмотрена в ближайшее время, — уточнил Владимир Николаевич.

Также напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», горожане просят спасти их жизни: не пропускают пешеходов водители на «зебре» на трассе Р-256 под Бердском.

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От редакции

Нужно убрать конечную остановку "Вокзал"?

Аноним, 17 декабря 2019 09:15
С какой радости то?А как через трассу добираться до вокзала.Есть и маломобильные люди и просто пожилые и с детьми.Это предлагают только здоровые олени,которые могут и с микрорайона добежать до вокзала
Аноним, 17 декабря 2019 10:02
НВР:
Да. Нужно убрать. Водители маршруток выскакивают через четыре полосы, создавая аварийную ситуацию, стоят в пробках на Вокзальной, игнорируют остановки Спортивная, радиозавод,18 картал. Для безопасного перехода нужен подземный переход. Отстой можно сделать у пентагона под лэп.
Аноним, 17 декабря 2019 10:09
А можно подумать маршрутки потом по подъездам пассажиров развозят. Меня больше волнует, как маломобильные и пожилые с детьми залазят на переходной жд мост и потом по крутым ступеням в электричку. У нас не Москва платформы не вровень с полом электричек и мосты без эскалаторов.
Аноним, 17 декабря 2019 09:32
НВР:
Нет. Кому надо заранее говорите и вас водитель увезет на Спортивную и Радиозавод-это не проблема для них. Маршруты утверждены.
Аноним, 17 декабря 2019 11:00
Что значит "заранее говорите" если маршруты утверждены?
Зачастую в вечернее время там вообще никакие автобусы не ходят.
Аноним, 17 декабря 2019 10:10
НВР:
Да
Аноним, 17 декабря 2019 10:14
Надо конечку сделать на Колорлоне. Там и столовая и туалет для водителей и большая стоянка и масса магазинов. А Остановку Вокзал сделать на Горькогоя1 и 5
Аноним, 17 декабря 2019 10:37
Правильно. Увеличится трафик в Колорлон, больше денег соберет АТП.
Аноним, 17 декабря 2019 10:43
НВР:
Да. Нет смысла гонять транспорт впустую от Вокзала до Спортивной (там нет между ними остановок), а потом по сути делать крюк и проезжать мимо того же Вокзала, но уже по Ленина. Только лишние затраты времени и бензина.
Аноним, 17 декабря 2019 12:41
Надо не маршрут менять, а сокращать количество маршруток и увеличивать количество муниципальных автобусов, расписание которых бы было привязано к прибытию и отправлению электричек.Да и посадку в электрички производить с перрона на первом пути
Аноним, 17 декабря 2019 13:13
Что толку в посадке с перрона, если автобус потом выехать не может с вокзала и полчаса стоит потом в пробке, а в случае опоздания электрички, он уйдет пустым но по расписанию, а следующий только через полчаса.
Аноним, 18 декабря 2019 00:08
В случае опоздания электрички автобус может и подождать. В расписании это можно и предусмотреть.
Аноним, 18 декабря 2019 00:36
Аноним, 18 декабря 2019 00:08
Подождать?
Ахаха!!!
А ни чё что подойдет следующая электричка.
А пересмотреть расписание автобусов ещё сложней, чем переписать американскую конституцию.
Сколько раз видел из окна электричка уходящие пустые автобусы.
Аноним, 17 декабря 2019 13:16
НВР:
Да. Выезд с вокзала - та ещё лотерея для водителей и пассажиров.
Аноним, 18 декабря 2019 10:32
А разве выезд с привокзальной площади не по светофору?
Аноним, 17 декабря 2019 13:18
НВР:
да.
Аноним, 17 декабря 2019 13:22
Организация отстоя транспорта у шиномонтажки позволит убрать отстой маршруток из под окон больницы на спортивной.
Аноним, 17 декабря 2019 13:22
НВР:
Дебилы!
Аноним, 17 декабря 2019 13:43
Где там наши "знаменитые" омские проектировщики? Вот они то и решат все наши проблемы за "Умеренную" плату))))
галина, 17 декабря 2019 14:44
Какие у нас умные в нашем городе курортном живут........ А о людях с чемоданами, грузом подумали? Наплевать на пенсионеров которые ЛЕЗУТ на переход, через пути, так давайте еще и остановку перенесем!!!!!О людях которые с электрички бегут быстрей на маршрутку кто подумал? Или работой всех смогли в Бердске обеспечить? Сколько закрыто в Бердске предприятий? Бумеранг в жизни существует пусть все вернется придумавшим это!!!!!
Аноним, 17 декабря 2019 19:27
А зачем бегут? Не успеют? Или не влезут? Так это совсем другая проблема.
На Горького может останавливаться большее количество маршрутов и расходиться они будут в две стороны а не в одну как сейчас.
А с чемоданами как они они успевают проскакать через мост и потом не смочь перейти по пешеходному переходу к остановке, где будет в разы больше маршрутов, чем сейчас? Да и как с чемоданом залезть в маршрутку? И кто с чемоданами ездит каждый день на работу?.
Аноним, 18 декабря 2019 02:19
Ну да, уберут из пробки маршрутки, получат пассажиров под колёсами на трассе. Вот надо же было так постоить жд вокзал и трассу. как то не повезло городу
галина, 17 декабря 2019 14:56
И хотелось бы узнать КТО ЭТО ЖИТЕЛИ Бердска которые просят перенести остановку? Под окна жилого дома и в отдалении от вокзала? Где, в каком городе остановка вокзал перенесена от самого ВОКЗАЛА? Что за бред?Или в городе происходит что-то остро важное и нужно отвлечь народ от этого............ Пусть возмущаются остановкой, а мы провернем что-то..........
Аноним, 17 декабря 2019 19:34
А только остановки транспорта в городе только у вокзала или ещё где то есть?
Отстой есть и на Торговом и у Медсанчасти и на Горького и на Ясной поляне и на Первомайской.
А тут отстой предлагают перенести на бывшую парковку за пределами жилой зоны.
Что не нравится опять?
Лучше бы за шумозащитный экран между федерально трассой с ЖД и жилыми домами беспокоились.
Вот где грязь и шум.
Аноним, 18 декабря 2019 00:10
Да хоть в том же Н-ске! Станция Центр - надо прилично пройти до автобусной остановки, станция Речной вокзал - тоже не на привокзальной площади автобусы ждут
А если маршрутка высадит на Горькго, то и на переходной мост через трассу не надо подниматься, спокойно пройти можно по светофору от Горького, 2
галина, 17 декабря 2019 15:02
светофор номальный сделать для выезжающих с ВОКЗАЛА!!!!!!! Об них почему то никто не подумал, зато на каждом переходе установили светофоры...... после вокзала , что не метр , то светофор до ГИБДД, похоже деньги не куда девать.............
Аноним, 17 декабря 2019 15:04
Восточный обход нам в помощь. Как построят эту трассу, тогда Вокзальная улица разгрузится. Дело за малым - дождаться момента, когда транзитный поток направится по Восточному обходу. Ждём-с, как говорится.
Аноним, 17 декабря 2019 15:07
НВР:
Убрать надо.
Selena777, 17 декабря 2019 17:24
Вы видели какой поток народа по утрам и вечерам с вокзала и на вокзал? Многие работают в Новосибирске и ездят на электричках. а не на маршрутках. Плюс о дачниках пожилых не надо забывать.
Аноним, 17 декабря 2019 19:48
Дачники всё равно садятся напротив Горького 1 и народ всё равно не влазит в те маршрутки, что на вокзале. Видно, сколько народа идет с электрички по мосту и переходу.
Одна электричка привозит почти 1000 человек, а они в час пик походят каждые 15 минут. Это сколько маршруток должно стоять на вокзале, что бы их увезти. Поэтому остановка Вокзал себя уже изжила.
Аноним, 17 декабря 2019 23:24
Особенно будет здорово, когда с электрички народ выйдет и рванет на остановку через трассу.
Аноним, 17 декабря 2019 15:25
Что значит убрать в Бердске остановку общественного транспорта, для посадки высадки львиной доли жителей Бердска , каждый день мотающихся в Новосибирск? Вы белены объелись? Как вообще такая глупость могла прийти в голову человека?
Аноним, 17 декабря 2019 16:16
Подозреваю, эта мысль пришла в голову водителям маршруток, а не жителям.
Аноним, 17 декабря 2019 16:57
Да и вообще вокзал убрать, у нас же маршрутки до города ездят Д...бы!
Selena777, 17 декабря 2019 17:22
Остановка на вокзале нужна, причём не у моста, чтобы маломобильные граждане в т.ч и мамочки с детьми, да просто пожилые люди могли не "телепаться" по мосту, а пройти без проблем и приключений. Летом на электричку и назад с тележками пробовали по мосту подниматься? Тот ещё "квест" для пожилых! Давайте уважать права не только молодых, здоровых и бездетных.
Маршруты же можно поменять в конце концов или место остановки чуть перенести.
Аноним, 17 декабря 2019 19:50
НВР:
Нет
Аноним, 17 декабря 2019 20:02
"Жители", которые просили пенсионный возраст поднять?
Аноним, 17 декабря 2019 23:49
НВР:
Какие дебилы, это предложили, на ул.Калинина живут тоже люди и пенсионеры и ходить на Горького чтобы уехать бред.
Аноним, 18 декабря 2019 00:13
Нужно просто разделить маршруты. Например, чтобы 16-я шла через Горького напрямую на вокзал, а 14-я шла на "Колорлон" или на "Спортивную" (не факт, что нужна ещё одна маршрутка на "Колорлон"). И соответственно перераспределить маршрутки.

Или разделить 14-й, сделав ещё один маршрут, который шёл бы до "Спортивной", но не заезжал на вокзал. А 14-й пустить на вокзал без крюка.
Аноним, 18 декабря 2019 00:32
Всё бы было хорошо, если бы маршрутки не ходили в час пик набитые людьми, как селедка в бочки.(что запрещено)
И стоишь так на Березовой и смотришь на проходящие мимо маршрутки.
И уже не можешь сортировать, какая до вокзала, а какая до спортивной.
И ещё враг народа пустил 12шку мимо трех остановок в центре, непонятно чем руководствуясь.
Аноним, 18 декабря 2019 01:23
НВР:
Конечно
Аноним, 18 декабря 2019 06:53
"Да хоть в том же Н-ске! Станция Центр - надо прилично пройти до автобусной остановки"...там 2 мин. ходьбы до площади. Или это тож прилично?
Аноним, 18 декабря 2019 09:27
Да они бы ещё в пример Сельскую привели!
Аноним, 18 декабря 2019 07:43
НВР:
Не нужно убирать
Аноним, 18 декабря 2019 08:14
НВР:
А как же тем,кто приезжает на электричке?Я сажусь на 18 рядом с вокзалом.А если перенесут,то бежать через мост?
Аноним, 18 декабря 2019 12:48
Здоровей будешь
Аноним, 18 декабря 2019 09:38
Вообще что ли сума по сходили люди лезут куда не надо
Аноним, 18 декабря 2019 12:47
НВР:
Давно пора.
Гостья, 18 декабря 2019 14:01
Извините,а со Спортивной как ехать на вокзал? На Горького они видите ли заворачивать будут.И так №1 и №12 лишили.Сначала едешь до центра,а потом пересаживаешься на "1 до Белокаменного или №12 до Колорлона.
Аноним, 18 декабря 2019 14:07
Нужно перенести федеральную трассу из черты города Бердск! Федеральная трасса должна проходить на приличном расстоянии от Бердска и не создавать в в нём пробки, аварии и жуткую загазованность!

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