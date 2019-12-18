Сравнила малоимущих с отсидевшими уголовниками на видео чиновница-единоросс в Госдуме

Депутат Государственной думы РФ и бывшая глава Волгограда Ирина Гусева вызвала взрыв негодования в Рунете, резко высказавшись против введения прогрессивного налога на доходы физических лиц в стране.
На YouTube опубликована недавняя запись с заседания думского комитета по бюджету и налогам, где обсуждался вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Звучала, к примеру, идея освободить от этого налога наиболее малоимущие слои населения, но Гусева ее не одобрила.
— Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где его охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги,— заявила депутат.
Гусева утверждала также, что «ни одна страна в мире» так не финансирует социальные нужды граждан, как Россия, и что перед введением прогрессивного налога следовало бы дополнительно просчитать экономические последствия этого решения.
Пользователи русскоязычного сегмента Сети остались недовольны, что политический деятель с приличным заработком, не выглядящий голодным, сравнивает бедных сограждан с уголовниками и тунеядцами. Многие комментарии были настолько ругательными, что не все издания решились дать ссылку на видеозапись выступления Гусевой. «Ридус» все же отобрал ряд наиболее приличных из них.
Бывший педагог Ирина Гусева начала свою политическую карьеру в 2003 году, выдвинувшись в Волгоградскую областную думу от Компартии. Но на следующих выборах в региональный парламент она выставила свою кандидатуру уже от «Единой России». В 2013—2016 годах Гусева была председателем городской думы Волгограда и главой города, а затем прошла в нижнюю палату уже общероссийского парламента.
Как сообщает novostivolgograda.ru, это не первая непопулярная законодательная инициатива Гусевой. Ранее она предлагала смягчить наказание для госслужащих за «незначительные» коррупционные преступления.
Автор видео Ридус
Источник: Ридус
Незначительные это до миллиарда?
Это же б...на
Мерзкая единороска.
Знаете, им на ваше доверие - как бы так помягче выразиться...
Вроде и доверия уже давно нет, а кругом - они.
Как так-то?
Кстати нашего президента тоже охраняют и кормят... если что за казенный счет...
безусловно наказать, причем показательно!
кстати ведь это означает что цензуры со стороны власти нет, так ведь?
варианта два: либо субсидия оформлена, как и многие льготы, но про это не говорят
либо это просто вбос, как в 90% случаев таких комментариев
что за чушь вообще? детский сад, песочница какая-то.
даже если так, то это личные ваши проблемы и проблемы воспитания вами лично ваших детей. государство тут никаким образом не при чем!
при чем тут подачки вообще? чушь какую то пишите и радуетесь что желчь свою изливаете
был сам очень сильно удивлен таким фактом, но это правда.
знакомая временно осталась без работы и реально ей компенсировали 100% всех трат ЖКХ.
подозреваю, что об этом на самом деле мало кто в курсе из тех, кто субсидиями не пользуются по крайней мере.
тем более полезно будет знать что существует такая офигенная поддержка со стороны государства.