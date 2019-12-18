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Сравнила малоимущих с отсидевшими уголовниками на видео чиновница-единоросс в Госдуме

13:31 18.12.2019 Фото: Госдумы РФ
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Ирина Гусева: «Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где его охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги».

Сравнила малоимущих с отсидевшими уголовниками на видео чиновница единоросс в Госдуме
Бывший педагог Ирина Гусева начала свою политическую карьеру в 2003 год

Депутат Государственной думы РФ и бывшая глава Волгограда Ирина Гусева вызвала взрыв негодования в Рунете, резко высказавшись против введения прогрессивного налога на доходы физических лиц в стране.

На YouTube опубликована недавняя запись с заседания думского комитета по бюджету и налогам, где обсуждался вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Звучала, к примеру, идея освободить от этого налога наиболее малоимущие слои населения, но Гусева ее не одобрила.

— Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где его охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги,— заявила депутат.

Гусева утверждала также, что «ни одна страна в мире» так не финансирует социальные нужды граждан, как Россия, и что перед введением прогрессивного налога следовало бы дополнительно просчитать экономические последствия этого решения.

Пользователи русскоязычного сегмента Сети остались недовольны, что политический деятель с приличным заработком, не выглядящий голодным, сравнивает бедных сограждан с уголовниками и тунеядцами. Многие комментарии были настолько ругательными, что не все издания решились дать ссылку на видеозапись выступления Гусевой. «Ридус» все же отобрал ряд наиболее приличных из них.

Бывший педагог Ирина Гусева начала свою политическую карьеру в 2003 году, выдвинувшись в Волгоградскую областную думу от Компартии. Но на следующих выборах в региональный парламент она выставила свою кандидатуру уже от «Единой России». В 2013—2016 годах Гусева была председателем городской думы Волгограда и главой города, а затем прошла в нижнюю палату уже общероссийского парламента.

Как сообщает novostivolgograda.ru, это не первая непопулярная законодательная инициатива Гусевой. Ранее она предлагала смягчить наказание для госслужащих за «незначительные» коррупционные преступления.

Автор видео Ридус

Источник: Ридус

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От редакции

Взрыв мозга?

Аноним, 17 декабря 2019 13:57
«Гусевой. Ранее она предлагала смягчить наказание для госслужащих за «незначительные» коррупционные преступления».

Незначительные это до миллиарда?
Гость, 17 декабря 2019 14:14
Смотрю на эту... мадам и понимаю: труженицаааааа!
Аноним, 17 декабря 2019 14:29
Вполне заслужила пинка с насиженного места. Учитель б...
вася, 17 декабря 2019 14:43
Вот одно из типичных лиц Единой России! В чем же они едины, эти откормленные чиновники ? Да в своем одновременно популистском и презрительном отношении к нам, народу России. Пока такие будут рулить в Думе мы с вами будем в большой-пребольшой ...опе! И работать с таким руководством страны совершенно не хочется.
Аноним, 17 декабря 2019 15:12
Вася, сейчас XXI и мор...лица с перекорма вот-вот треснут даже у многих малоимущих. Так что это не аргумент. Осталась только одна на 100% стройная категория -зэки.
Аноним, 17 декабря 2019 16:03
Хотелось бы всех единоросов посадить на зарплату в 20000т.р. чтобы пожили они лет 5. И все их сбережения забрать льготы. Вот я бы посмотрел как-бы они откладывали и выживали.
Михаил, 17 декабря 2019 23:39
20 000 т.р. - это двадцать миллионов рублей. Это очень и очень большая зарплата. Я бы вот не хотел посадить чинуш на такую сумасшедшую з/п.
Аноним, 17 декабря 2019 16:08
НВР:
Это же б...на
Аноним, 17 декабря 2019 16:13
НВР:
Мерзкая единороска.
Геннадий, 17 декабря 2019 16:29
Чем больше будет таких тварей больше у едросов тем больше они потеряют доверия
Гость Очередной, 17 декабря 2019 16:56
Наивные такие...
Знаете, им на ваше доверие - как бы так помягче выразиться...
Вроде и доверия уже давно нет, а кругом - они.
Как так-то?
Иваныч, 17 декабря 2019 17:02
Какое доверие! Эти лицемерные сами себя выбирают
Slon, 17 декабря 2019 16:32
Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, в госдуме, совете федераций, где его охраняли, кормили.
Кстати нашего президента тоже охраняют и кормят... если что за казенный счет...
старуха, 17 декабря 2019 16:47
не каждый способен делать карьеру через передок(оскорбила-получай оскорбление,раз власть и прокуратура не может приструнить таких прытких)
Selena777, 17 декабря 2019 16:56
Омерзительно! "Слуга" народа:-(
турсумбай, 17 декабря 2019 16:59
это же надо так мерзко выразится о бедых трудяг!!!!
С. Кубышев, 17 декабря 2019 17:51
Люди, не ругайтесь, и поймите. Никто кроме них. Никто кроме них, не способен поднять нашу страну с колен, и повести её в светлые дали. Заведите тетрадку, и запысывайте в неё все крылатые мудрые фразы наших слуг народа. Ведь не у одной страны мира, нет таких честных, умных и добрых народных избранников. И обязательно запишите авторов этих великих цитат. Благо за последние полтора года, их количество увеличивается просто в геометрической прогрессии. А нашу тетрадку так и назовём. Бессмертные высказывания выдающихся представителей российской власти. Ну а если кто запапятовал, и не помнит авторов тех виршей, то ютуб нам в помощь. Заходим, смотрим, записываем. Пока его ещё не закрыли, на суверенитет. Народ должен знать своих героев, чтобы в следущий раз, вновь отдать свой ценный голос за тех великих и незаменимых.
Аноним, 17 декабря 2019 19:12
Нет больше ни ледорубов, ни Меркадеров.
Аноним, 17 декабря 2019 18:34
очень рад что такие вот события не замалчиваются.
безусловно наказать, причем показательно!
кстати ведь это означает что цензуры со стороны власти нет, так ведь?
Аноним, 17 декабря 2019 19:14
Это означает, что цензура есть для нас, а им уже можно ничего никогда не бояться. Точка невозврата к социальному государству пройдена.
Аноним, 18 декабря 2019 12:12
Что-то она у вас "пройдена" уже не один раз. Значит, социальное государство-дышите глубже- таки есть.
Юрий, 17 декабря 2019 18:52
А как вы все считаете, что цыганам, в жизни никогда не работавшим, тоже мы должны платить с пенсионного фонда. Правильно сказала Гусева.
Аноним, 17 декабря 2019 21:29
Насчет сидельцев и никогда не работающих - все правильно. С наших налогов их оплачивали раньше и потом их от налогов освобождать (за наш же счет)- с какой стати?. Разделять надо малоимущих и этих "товарищей"
Аноним, 18 декабря 2019 01:24
Мои родители проработали по сорок лет. Пенсия 13 тысяч рублей. У каждого. 8 тысяч отдают за коммуналку. 18 тысяч на двоих чтобы ни в чем себе не отказывать. В молодости они верили в светлоте будущее. Но к сожалению видимо не в этой жизни
цув, 18 декабря 2019 08:48
Пенсия 13 т.р. - это еще ничего. У меня родители получают по 10 т.р., тоже всю жизнь работали!
Аноним, 18 декабря 2019 10:02
Почему ваши родители не оформят субсидию на услуги ЖКХ?
Аноним, 18 декабря 2019 10:39
"Почему ваши родители не оформят субсидию на услуги ЖКХ?"
варианта два: либо субсидия оформлена, как и многие льготы, но про это не говорят
либо это просто вбос, как в 90% случаев таких комментариев
Аноним, 18 декабря 2019 11:15
Есть и третий вариант. Это когда живут с детьми, но те или справки не могут предоставить, или доход детей не позволяет оформить субсидию. Дети не платят за коммуналку, но не забывают считать пенсию родителей и обвинять государство, только не себя.
Аноним, 18 декабря 2019 13:45
не могут предоставить справку, не хотят платить, неудобно отказать
что за чушь вообще? детский сад, песочница какая-то.
даже если так, то это личные ваши проблемы и проблемы воспитания вами лично ваших детей. государство тут никаким образом не при чем!
Аноним, 18 декабря 2019 10:19
Не за то они всю жизнь пахали чтобы эти жалкие подачки в виде субсидий оформлять
Аноним, 18 декабря 2019 11:08
субсидии это право и помощь со стороны государства.
при чем тут подачки вообще? чушь какую то пишите и радуетесь что желчь свою изливаете
Аноним, 18 декабря 2019 11:12
Субсидии могут покрыть расходы на 100%.
Аноним, 18 декабря 2019 11:18
"Субсидии могут покрыть расходы на 100%."
был сам очень сильно удивлен таким фактом, но это правда.
знакомая временно осталась без работы и реально ей компенсировали 100% всех трат ЖКХ.
подозреваю, что об этом на самом деле мало кто в курсе из тех, кто субсидиями не пользуются по крайней мере.
тем более полезно будет знать что существует такая офигенная поддержка со стороны государства.
владимир, 18 декабря 2019 14:03
Кто это говорит? Боженовская подельница.Видимо,знает о тюрьме.Готовись?

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