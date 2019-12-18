Сравнила малоимущих с отсидевшими уголовниками на видео чиновница-единоросс в Госдуме

Ирина Гусева: «Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где его охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги».

Бывший педагог Ирина Гусева начала свою политическую карьеру в 2003 год

Депутат Государственной думы РФ и бывшая глава Волгограда Ирина Гусева вызвала взрыв негодования в Рунете, резко высказавшись против введения прогрессивного налога на доходы физических лиц в стране.

На YouTube опубликована недавняя запись с заседания думского комитета по бюджету и налогам, где обсуждался вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Звучала, к примеру, идея освободить от этого налога наиболее малоимущие слои населения, но Гусева ее не одобрила.

— Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где его охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги,— заявила депутат.

Гусева утверждала также, что «ни одна страна в мире» так не финансирует социальные нужды граждан, как Россия, и что перед введением прогрессивного налога следовало бы дополнительно просчитать экономические последствия этого решения.

Пользователи русскоязычного сегмента Сети остались недовольны, что политический деятель с приличным заработком, не выглядящий голодным, сравнивает бедных сограждан с уголовниками и тунеядцами. Многие комментарии были настолько ругательными, что не все издания решились дать ссылку на видеозапись выступления Гусевой. «Ридус» все же отобрал ряд наиболее приличных из них.

Бывший педагог Ирина Гусева начала свою политическую карьеру в 2003 году, выдвинувшись в Волгоградскую областную думу от Компартии. Но на следующих выборах в региональный парламент она выставила свою кандидатуру уже от «Единой России». В 2013—2016 годах Гусева была председателем городской думы Волгограда и главой города, а затем прошла в нижнюю палату уже общероссийского парламента.

Как сообщает novostivolgograda.ru, это не первая непопулярная законодательная инициатива Гусевой. Ранее она предлагала смягчить наказание для госслужащих за «незначительные» коррупционные преступления.

Автор видео Ридус



Источник: Ридус