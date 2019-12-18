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Обращение к генпрокурору РФ на бизнесмена Илющенко обсудят на последней в 2019 году сессии депутаты Бердска

09:00 18.12.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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У народных избранников на повестке — 11 вопросов. В приоритете стратегия развития и бюджет города, а также ремонт дороги до микрорайона Раздольного. Сессия состоится 19 декабря.

Обращение к генпрокурору РФ на бизнесмена Илющенко обсудят на последней в 2019 году сессии депутаты Бердска
У депутатов Бердска 11 вопросов на повестке 33 сессии

Утром 19 декабря состоится тридцать третья сессии Совета депутатов Бердска. В повестке народных избранников 11 вопросов. Депутаты готовились к последней сессии в 2019 году на протяжении месяца.

Так, народные избранники рассмотрят утверждение Стратегии социально-экономического развития города Бердска на период до 2030 года.Утверждении прогноза социально-экономического развития города Бердска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Примут решение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска о бюджете Бердска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Рассмотрят бюджет Бердска на 2020 год и плановый период 2021 и 2021 годов.

Внесут изменения в решение Совета депутатов об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования в части застройки города на территории общей площадью 2995 в районе ул. Боровой, дом 101/1. Здесь будет сформирован земельный участок для спортивно-оздоровительной деятельности.

Народные избранники утвердят правила землепользования и застройки Бердска в отношении территории ул. Черемушной от ул. Боровая до здания ул. Черемушная 53 корпус 1, ул. Боровая от ул. Черемушная до ул. Лунная, путем установления единой территориальной зоны ИТ-2.1 Предполагается, что в 2020 году в этом месте по нацпроекту отремонтируют дорогу.

Народные избранники обсудят и обращение депутатов к генеральному прокурору Российской Федерации по поводу «захвата» набережной Бердска бизнесменом Александром Илющенко.

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