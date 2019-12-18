Напичканный оружием дом насильника маленькой дочери под Гатчиной показал на видео СК

Силовики зашли в этот дом накануне, проверяя информацию о насилии над одним из детей, и потеряли дар речи. Перед их взором предстали кучи оружия, бронежилеты ФСБ и иконы. Всё это в удручающем спартанском интерьере.

СК показал оперативную съемку из коттеджа под Гатчиной, где нашли семейную секту и арсенал

Следственный комитет опубликовал 17 декабря кадры оперативной съёмки из коттеджа семьи Бовт в Ленобласти. Напомним, силовики зашли в этот дом накануне, проверяя информацию о насилии над одним из детей, и потеряли дар речи. Перед их взором предстали кучи оружия, бронежилеты ФСБ и иконы. Всё это в удручающем спартанском интерьере.

На кадрах видно несколько комнат коттеджа. Везде грязь, кучи одежды на двухъярусных кроватях. Стены без обоев, почти нет мебели. На кухне – какие-то банки, множество кастрюль, но еды почти нет. Также силовики опубликовали фото найденного оружия – около десятка единиц.

После экспертизы найденного огнестрела СК по Ленинградской области возбудил уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов. Они добавились к возбуждённому ранее делу о насилии отца над малолетней дочерью.

Подробнее о том, как происходил обыск в недостроенном коттедже 46-летнего Андрея Бовта, представившегося полковником Главного разведывательного управления Генерального штаба Министерства обороны, читайте в материале «Фонтанки».

Источник: fontanka.ru