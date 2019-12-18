Труп невесты: письмо-исповедь написал убивший возлюбленную историк-расчленитель Соколов

На вопрос, что бы он сейчас хотел сказать Анастасии Ещенко и ее родителям, доцент ответил, что желает лично извиниться при первой возможности.

Обвиняемый в убийстве доцент Соколов написал журналистам письмо-исповедь

Доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве возлюбленной, дал первое интервью. Мужчина написал журналистам письмо, в котором рассказал о знакомстве с Анастасией Ещенко и о планах сыграть с ней свадьбу.

По словам Соколова, он должен был обвенчаться со своей возлюбленной весной. Доцент жил вместе со студенткой с 2018 года. Летом прошлого года они приняли решение о свадьбе, заявление в ЗАГС было подано на 3 октября 2019 года, однако из-за финансового состояния день венчания пришлось перенести. В сентябре Соколов также объявил всем близким, что Анастасия Ещенко его невеста. Историк также отмечает, что семейные скандалы возникали редко, пишет «KP.ru».

На вопрос, что бы он сейчас хотел сказать Анастасии и ее родителям, Соколов ответил, что желает лично извиниться при первой возможности.

«Я неоднократно уже всем говорил и передавал через моего адвоката Александра Михайловича Почуева слова раскаяния и свои извинения родным и близким Анастасии. Хотя я понимаю, что никакими словами я не смогу ничего исправить и изменить. Я хочу лично извиниться при первой возможности», – пояснил обвиняемый в жестоком убийстве доцент.

Олег Соколов также рассказал о единственном плане на будущее – написать книгу.

Напомним, что петербургский историк подозревается в резонансном убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он был в близких отношениях. По версии следствия, во время ссоры Соколов убил девушку выстрелом в голову. Ученого поймали, когда он пытался избавиться от тела, выбросив его части в реку Мойку. Позже Соколов дал признательные показания.

В декабре подсудимый был направлен из московского СИЗО «Бутырка», где он ожидает суда, в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского для проведения экспертизы. Согласно предварительным данным, подозреваемый пробудет в центре психиатрии до конца 2019 года.

Источник: riafan.ru