18.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Стиль жизни

Праздничный текстиль на прокат в «Милан-текстиль»

08:42 18.12.2019 Фото: ООО "Милан-Текстиль"
0

Намечается важное событие, но не знаете как украсить место торжества? Как придать старой мебели свежий вид и лоск, чтобы все гости остались в восторге? «Милан-текстиль» вам с радостью поможет решить данную проблему.

Праздничный текстиль на прокат в Милан текстиль
Столовое белье и банкетный текстиль для ресторанов и кафе, банкетов, праздников и свадеб в «Милан-текстиль»

Намечается важное событие, но не знаете как украсить место торжества? Как придать старой мебели свежий вид и лоск, чтобы все гости остались в восторге? «Милан-текстиль» вам с радостью поможет решить данную проблему!

Мы предлагаем в аренду столовое белье и банкетный текстиль для ресторанов и кафе, банкетов, праздников и свадеб.
В ассортименте: скатерти, салфетки, напероны, фуршетные юбки, чехлы и декор на стулья.

Праздничный текстиль на прокат в Милан текстиль

Аренда столового белья и банкетного текстиля для мероприятий – это отличный способ добиться праздничного и торжественного вида фуршета или банкета

Аренда столового белья и банкетного текстиля для мероприятий – это отличный способ добиться праздничного и торжественного вида фуршета или банкета, а также упростить себе жизнь.

Телефон 8-913-943-57-65 

НАш адрес: г. Бердск, ул. Первомайская, 12 (офис 11)
E-mail: marina@milan-tex.ru

Источник: Раздел ООО «Милан-Текстиль» на сайте Весь Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как считаете, праздничный текстиль на прокат это удобно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Напоил и изнасиловал 12-летнюю девочку «Николай» в Санкт-Петербурге
10:15 18-12-2019
Напоил и изнасиловал 12-летнюю девочку «Николай» в Санкт-Петербурге
Как сохранить презентабельный внешний вид новогодней елки и предотвратить осыпание иголок?
10:11 18-12-2019
Как сохранить презентабельный внешний вид новогодней елки и предотвратить осыпание иголок?
Дружба с соседями: Чем могут помочь добрые отношения с соседом по лестничной клетке?
10:06 18-12-2019
Дружба с соседями: Чем могут помочь добрые отношения с соседом по лестничной клетке?
Облава на курильщиков: Запретят курить на кухнях и в туалетах коммуналкок в России
10:00 18-12-2019
Облава на курильщиков: Запретят курить на кухнях и в туалетах коммуналкок в России
БердскУгостит читателей домашним чаем со смородиной и мятой поэтесса Тамара Хохлова в Бердске 1
09:45 18-12-2019
Угостит читателей домашним чаем со смородиной и мятой поэтесса Тамара Хохлова в Бердске
БердскLexus врезался в эвакуатор Huyndai на ул. Промышленной в Бердске
09:30 18-12-2019
Lexus врезался в эвакуатор Huyndai на ул. Промышленной в Бердске
БердскПокупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»
09:24 18-12-2019
Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»
«VR ОПТИКА»: И даже праздники не должны мешать заботиться о своем зрении!
09:18 18-12-2019
«VR ОПТИКА»: И даже праздники не должны мешать заботиться о своем зрении!
Напичканный оружием дом насильника маленькой дочери под Гатчиной показал на видео СК
09:15 18-12-2019
Напичканный оружием дом насильника маленькой дочери под Гатчиной показал на видео СК
БердскОбращение к генпрокурору РФ на бизнесмена Илющенко обсудят на последней в 2019 году сессии депутаты Бердска
09:00 18-12-2019
Обращение к генпрокурору РФ на бизнесмена Илющенко обсудят на последней в 2019 году сессии депутаты Бердска