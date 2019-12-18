ООО «МЭТР»: Поможем вернуть подоходный налог

Не забудьте подать декларацию 3-НДФЛ, заявление на вычет и документы, подтверждающие право на вычет.
Это позволит вернуть подоходный налог, если вы:
проходили дорогостоящее лечение
оплачивали обучение детей (при условии, что есть договор с образовательным учреждением)
покупали или продавали недвижимость и земельные участки.
Специалисты ООО «МЭТР» оформят необходимые документы и расскажут в какую организацию с ними обратиться.
Готовы уделить Вам наше время для решения ваших проблем.
г. Бердск, ул. К.Маркса, 36, (цоколь) к.192
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Источник: Раздел ООО «Мэтр» на сайте Весь Бердск