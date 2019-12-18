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ООО «МЭТР»: Поможем вернуть подоходный налог

08:05 18.12.2019 Фото: pxhere.com
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ООО «МЭТР»: Не забудьте подать декларацию 3-НДФЛ, заявление на вычет и документы, подтверждающие право на вычет.

ООО «МЭТР»: Поможем вернуть подоходный налог
Подоходный налог помогут вернуть в ООО «Мэтр»

Не забудьте подать декларацию 3-НДФЛ, заявление на вычет и документы, подтверждающие право на вычет.

Это позволит вернуть подоходный налог, если вы:

проходили дорогостоящее лечение

оплачивали обучение детей (при условии, что есть договор с образовательным учреждением)

покупали или продавали недвижимость и земельные участки.

Специалисты ООО «МЭТР» оформят необходимые документы и расскажут в какую организацию с ними обратиться.

Готовы уделить Вам наше время для решения ваших проблем.

г. Бердск, ул. К.Маркса, 36, (цоколь) к.192

8-913-003-17-62, 8 (383 41) 5-64-50

Источник: Раздел ООО «Мэтр» на сайте Весь Бердск

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