ООО «МЭТР»: Поможем вернуть подоходный налог

ООО «МЭТР»: Не забудьте подать декларацию 3-НДФЛ, заявление на вычет и документы, подтверждающие право на вычет.

Подоходный налог помогут вернуть в ООО «Мэтр»

Не забудьте подать декларацию 3-НДФЛ, заявление на вычет и документы, подтверждающие право на вычет.

Это позволит вернуть подоходный налог, если вы:

проходили дорогостоящее лечение

оплачивали обучение детей (при условии, что есть договор с образовательным учреждением)

покупали или продавали недвижимость и земельные участки.

Специалисты ООО «МЭТР» оформят необходимые документы и расскажут в какую организацию с ними обратиться.

Готовы уделить Вам наше время для решения ваших проблем.

г. Бердск, ул. К.Маркса, 36, (цоколь) к.192

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Источник: Раздел ООО «Мэтр» на сайте Весь Бердск