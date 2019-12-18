Облава на курильщиков: Запретят курить на кухнях и в туалетах коммуналкок в России

Разработчики законопроекта предлагают запретить — по аналогии с помещениями общего пользования в многоквартирных домах — курение в помещениях, «составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах».

Действующее законодательство курения в таких помещениях не запрещает

Список помещений, курение в которых запрещено, может расшириться, соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов из фракции «Единой России». Разработчики законопроекта предлагают запретить — по аналогии с помещениями общего пользования в многоквартирных домах — курение в помещениях, «составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такими помещениями в коммунальных квартирах, в соответствии с Жилищным кодексом, считаются, в частности:

кухни;



коридоры;санитарные помещения (туалеты, ванные комнаты).

Действующее законодательство курения в таких помещениях не запрещает.

«Законопроектом предлагается устранение законодательного пробела в части защиты прав некурящих граждан, в том числе детей, женщин, стариков», — отмечают авторы законопроекта. По их словам, некурящие из коммунальных квартир из-за курящих соседей вынуждены круглосуточно вдыхать табачный дым, что наносит непоправимый вред их здоровью.

Источник: РБК