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Напоил и изнасиловал 12-летнюю девочку «Николай» в Санкт-Петербурге

10:15 18.12.2019 Фото: pixabay.com
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Подозреваемого в совершении преступления мужчину 1995 года рождения задержали. Школьницу направили в детскую городскую больницу № 5 для освидетельствования.

Напоил и изнасиловал 12 летнюю девочку «Николай» в Санкт Петербурге
С места происшествия изъяли семь окурков, бутылку из-под пива «Балтика 7», бутылку из-под пива «ИПА», наволочку с подушки, простыню, стакан, прозрачную колбу

Полиция Петербурга задержала мужчину, который напоил и изнасиловал 12-летнюю девочку в квартире на улице Шаврова. Педофил назвался «Николаем».
Полиция расследует изнасилование в Приморском районе Петербурга. Подробности НЕВСКИЕ НОВОСТИ узнали от источника в правоохранительных органах.

16 декабря в 10:15 в Приморский травматологический пункт поликлиники № 114 с мамой пришла несовершеннолетняя 2007 года рождения. Девочку изнасиловали.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошел 14 декабря, около двух часов ночи, в гостях на съемной квартире на улице Шаврова. Девочка после совместного распития спиртных напитков совершила половое сношение с малознакомым по имени «Николай».

16 декабря в 13:20 подозреваемого в совершении преступления мужчину 1995 года рождения задержали. Школьницу направили в детскую городскую больницу № 5 для освидетельствования.

С места происшествия изъяли семь окурков, бутылку из-под пива «Балтика 7», бутылку из-под пива «ИПА», наволочку с подушки, простыню, стакан, прозрачную колбу. По факту изнасилования возбудили уголовное дело.

Источник: nevnov.ru

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