Школьный обеды в Бердске: какие проблемы?

В начальных классах почти все ученики на большой перемене бегут в школьную столовую. В старших — 72%.
В начальных классах почти все ученики на большой перемене бегут в школьную столовую. В старших — 72%.
Сергей Анатольевич подчеркнул, что из 13436 школьников города горячим питанием охвачено 11967 человек. С 1 по 4 класс первые и вторые блюда в школе едят 96% ребятишек, с 5 по 7 класс – 87%, а среди старшеклассников желающих получать полноценный обед меньше – 72%.
— Мы пытаемся решить эту проблему, озвучиваем её на родительских собраниях, но убедить всех ребят и их родителей в необходимости горячего питания не удаётся, — подчеркнул заместитель мэра.
Также Сергей Носов отметил, что во всех образовательных учреждениях Бердска организован многоуровневый контроль за питанием детей: проводятся лабораторно-инструментальные исследования еды; с 2018 года все школы работают в государственной информационной системе «Меркурий», сотрудничают с поставщиками, которые обязаны предоставлять полный доступ ко всем ветеринарным сопроводительным документам на продукты, которые они предлагают.
По словам Носова, меню в детсадах и школах города разрабатывается на 10-12 дней с учётом сезонности, необходимого количества полезных веществ и калорий. При этом повара готовят блюда самостоятельно, использование полуфабрикатов не допускается. В течение 2019 года комиссия, в которую входят и родители, в каждой школе провела по 15 мониторингов качества еды. Во время проверок папы и мамы смогли провести дегустацию блюд, внести свои предложения по изменению школьного питания.
— В целом дети и родители удовлетворены качеством еды, которая готовится по принципам щадящего питания: варка, приготовление на пару, тушение, — заявил Сергей Носов. — Но есть и претензии. В частности родители потребовали: обеспечить дежурных, разносящих еду, одноразовыми перчатками и шапочками; рассмотреть возможность приобретения электросушилок для рук и контейнеров-дозаторов для жидкого мыла; следить за тем, чтобы блюда, которые едят дети, не были холодными.
Сергей Анатольевич отметил, что в 2019 году в Бердске насчитывается 2787 льготников – детей, которым положено одно- или двухразовое питание за счёт государства. Это дети из малоимущих, многодетных семей, сироты, инвалиды.
В 2019 году из областного и местного бюджетов на льготное питание школьников было потрачено около 26 млн рублей.
На покупку оборудования для школьных пищевых блоков из местного бюджета выделено 415 тысяч. Денег на замену оборудования в школьных столовых, по мнению руководителей общеобразовательных учреждений, муниципалитет выделяет мало. Приходится закупать картофелечистки, мясорубки, другой необходимый кухонный инвентарь и даже оборудование на средства, заработанные школами.
Сашу и Машу — за разные столы
После того, как доклад Сергея Носова был опубликован в интернете, на него стали поступать отклики бердчан. Наверняка, заинтересованным службам будет полезно ознакомиться с ними.
По мнению родителей, детей-бесплатников нужно кормить за отдельными столами. К основному обеду им всегда полагается йогурт, фрукты или соки. Бердчане согласны с тем, что таким ребятишкам требуется усиленное питание. Но как остальным детям объяснить, что большое вкусное яблоко, которое ест Саша, не положено Маше?
По мнению взрослых, пора пересмотреть и меню в столовых. Возможно, блюда в нём полезные, и все калории просчитаны, но детям не нравится. А ещё родители просят, чтобы ко времени, когда детишки усаживаются за столы, суп и второе не успевали остыть.
А вот такую информацию предоставил «Свидетелю» ученик одной из школ. Подросток предпочел не называть свое имя, ведь «у него очень хорошие отношения с директором и администрацией, да и вообще он учится в отличной школе, где лишь питание не очень».
— Пришли мы как-то в столовую, я тогда в 5 классе, кажется, учился, а сейчас восьмиклассник уже, — вспоминает ученик. — Садимся, начинаем есть. Вдруг слышим, как за соседним столом один мальчик закашлялся. Ну, ничего особенного вроде, и тут он говорит, что чай… солёный. Все, естественно, не поверили, стали пробовать и морщиться. … Соленый чай – такая гадость!