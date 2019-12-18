Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 18 декабря, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №48/2019.
В номере вы прочтете:
1. Школьники душили друг друга до потери сознания… в шутку.
2. 50 подарков не хватает больным туберкулезом детям.
3. Скончался на 94 году жизни фронтовик Василий Сорокин.
4. Взяла чужой кошелек с 3125 руб. в магазине «Фэмили»
5. Памяти Василия Сорокина: Искал боевого друга почти 40 лет.
6. В каше из снега и песка утопают бердчане.
7. Довольна приговором адвокат экс-директора КБУ.
8. Три смертельных ДТП произошло в 2019 году.
9. 50 млн рублей потратят на ремонт двух детских лагерей.
10. Актеру «Глобуса» мама посоветовала выбрать профессию.
11. Мужчина «не на час».
12. Деменция может быть в любом возрасте.
13. Бердск обогнал по качеству жизни Санкт-Петербург и Новосибирск.
14. В тропу закладок превратилась «тропа здоровья».
15. Летают на вертолетах за 12 млн миллионеры в Бердске.
На обложке — Обвиняют экс-чиновника в махинациях на 1,5 млн рублей.
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