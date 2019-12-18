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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

09:24 18.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»
«Курьер. Среда. Бердск», №48/2019

Сегодня, 18 декабря, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №48/2019.

В номере вы прочтете:

1. Школьники душили друг друга до потери сознания… в шутку.

2. 50 подарков не хватает больным туберкулезом детям.

3. Скончался на 94 году жизни фронтовик Василий Сорокин.

4. Взяла чужой кошелек с 3125 руб. в магазине «Фэмили»

5. Памяти Василия Сорокина: Искал боевого друга почти 40 лет.

6. В каше из снега и песка утопают бердчане.

7. Довольна приговором адвокат экс-директора КБУ.

8. Три смертельных ДТП произошло в 2019 году.

9. 50 млн рублей потратят на ремонт двух детских лагерей.

10. Актеру «Глобуса» мама посоветовала выбрать профессию.

11. Мужчина «не на час».

12. Деменция может быть в любом возрасте.

13. Бердск обогнал по качеству жизни Санкт-Петербург и Новосибирск.

14. В тропу закладок превратилась «тропа здоровья».

15. Летают на вертолетах за 12 млн миллионеры в Бердске.

На обложке — Обвиняют экс-чиновника в махинациях на 1,5 млн рублей.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20  рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru

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