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Как сохранить презентабельный внешний вид новогодней елки и предотвратить осыпание иголок?

10:11 18.12.2019 Фото: pxhere.com
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Отмечается, что дольше всего сохраняют вид елки, стоящие в воде. Деревья, ствол которых вставлен в крестовину, начинают осыпаться спустя несколько дней.

Как сохранить презентабельный внешний вид новогодней елки и предотвратить осыпание иголок?

Елку нельзя ставить рядом с батареями или какими-то обогревательными приборами, если хотите избежать осыпания иголок

Елку нельзя ставить рядом с батареями или какими-то обогревательными приборами, если хотите избежать осыпания иголок.

Оптимальная температура, при которой елка сохранится лучше всего, — 20-22 градуса Цельсия. Нужно учитывать эту информацию при выборе электрических гирлянд. Отмечается, что гирлянды также надо отсоединять от сети на ночь и всегда выключать, когда уходите из дома.

Помимо этого, отмечается, что дольше всего сохраняют вид елки, стоящие в воде. Деревья, ствол которых вставлен в крестовину, начинают осыпаться спустя несколько дней.

В воду для елки следует добавлять сахар и соль, а также медные и серебряные монеты, которые не дадут развиваться бактериям и грибкам. Сама вода должна быть теплой.

Подчеркивается, что эти рекомендации могут сохранять вид дерева лишь в течение нескольких лишних дней, елка не будет стоять «вечно».

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