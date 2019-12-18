Как сохранить презентабельный внешний вид новогодней елки и предотвратить осыпание иголок?

Елку нельзя ставить рядом с батареями или какими-то обогревательными приборами, если хотите избежать осыпания иголок.

Елку нельзя ставить рядом с батареями или какими-то обогревательными приборами, если хотите избежать осыпания иголок

Оптимальная температура, при которой елка сохранится лучше всего, — 20-22 градуса Цельсия. Нужно учитывать эту информацию при выборе электрических гирлянд. Отмечается, что гирлянды также надо отсоединять от сети на ночь и всегда выключать, когда уходите из дома.

Помимо этого, отмечается, что дольше всего сохраняют вид елки, стоящие в воде. Деревья, ствол которых вставлен в крестовину, начинают осыпаться спустя несколько дней.

В воду для елки следует добавлять сахар и соль, а также медные и серебряные монеты, которые не дадут развиваться бактериям и грибкам. Сама вода должна быть теплой.

Подчеркивается, что эти рекомендации могут сохранять вид дерева лишь в течение нескольких лишних дней, елка не будет стоять «вечно».