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Насиловал и избивал детей в подвале несколько лет лидер секты под Москвой

13:00 18.12.2019 Фото: СК РФ
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Мужчина убедил родственников мальчика и правоохранительные органы России в том, что ребенка нет в живых, вывез его на территорию Республики Беларусь. В июне 2017 года местонахождение ребенка было установлено.

Насиловал и избивал детей в подвале несколько лет лидер секты под Москвой
Духовный лидер и двое членов секты признаны виновными в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Митрадэвананда Парамахамса, Татьяны Северцевой и Дмитрия Цатурьяна. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 239 УК РФ (создание и участие в религиозном объединении).

Следствием и судом установлено, что не позднее 31 декабря 2012 года Парамахамса объединил вокруг себя поклонников восточных практик и создал незаконное религиозное объединение «Каула Дхарма», представляющее собой тоталитарную секту с деструктивным культом, где пропагандировал среди последователей и их детей вымышленное им религиозное учение, направленное на отрицание общепризнанных ценностей морали и нравственности. Во исполнение общего преступного умысла в 2015 году соучастники по поручению Парамахамса поселили троих малолетних детей в подвальное помещение на территории дома в Московской области. На протяжении длительного времени их удерживали и систематически избивали за малейшие провинности перед лидером сообщества, а также совершали в отношении детей иные насильственные действия сексуального характера.

Опасаясь разоблачения со стороны сотрудников правоохранительных органов, основная часть участников секты в 2016 году скрылась на территории иностранных государств. Кроме того, Цатурьян, убедив родственников мальчика и правоохранительные органы Российской Федерации в том, что ребенка нет в живых, вывез его на территорию Республики Беларусь. В июне 2017 года местонахождение ребенка было установлено. В настоящее время мальчик проживает с родственниками. Матери ребенка заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, она объявлена в международный розыск.

Несмотря на сложность расследования уголовного дела, обусловленную многоэпизодностью и неочевидностью преступлений, а также активное противодействие следствию, следователям удалось собрать доказательства, изобличающие вину фигурантов в инкриминируемых им деяниях.

Следователями СК России на высоком профессиональном уровне проведен значительный объем следственных и процессуальных действий. Установлено и допрошено более 20 свидетелей, проведено более 28 сложных судебных экспертиз, выводы которых позволили установить причастность всех соучастников к указанным преступлениям.

Сегодня приговором суда Митрадэвананда Парамахамса назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима, Северцевой – 15 лет в колонии общего режима, Цатурьяну — 6 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Источник: Следком

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