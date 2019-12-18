Выбросили трехместный диван с крыши на женщину в Шотландии

Женщину задавил, выброшенный с крыши диван. Об этом сообщает Mirror.
Шотландка во время обеденного перерыва вышла на улицу, и на нее упал трехместный диван. Ей пришлось провести около 40 минут под диваном, затем ее освободили спасатели.
В результате трагедии женщина получила множественные переломы и была госпитализирована в больницу.
По словам врачей, ей чудом удалось выжить после полученных травм.
В настоящее время полицейские устанавливают личности людей, которые сбросили диван с крыши.
Источник: ren.tv