Выбросили трехместный диван с крыши на женщину в Шотландии

Ей пришлось провести около 40 минут под диваном, затем ее освободили спасатели. В результате трагедии женщина получила множественные переломы и была госпитализирована в больницу.

Выбрасывать мебель из окон- европейская традиция

Женщину задавил, выброшенный с крыши диван. Об этом сообщает Mirror.

Шотландка во время обеденного перерыва вышла на улицу, и на нее упал трехместный диван. Ей пришлось провести около 40 минут под диваном, затем ее освободили спасатели.

В результате трагедии женщина получила множественные переломы и была госпитализирована в больницу.

По словам врачей, ей чудом удалось выжить после полученных травм.

В настоящее время полицейские устанавливают личности людей, которые сбросили диван с крыши.

Источник: ren.tv