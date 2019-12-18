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Выбросили трехместный диван с крыши на женщину в Шотландии

12:30 18.12.2019 Фото: pixabay.com
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Ей пришлось провести около 40 минут под диваном, затем ее освободили спасатели. В результате трагедии женщина получила множественные переломы и была госпитализирована в больницу.

Выбросили трехместный диван с крыши на женщину в Шотландии
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Женщину задавил, выброшенный с крыши диван. Об этом сообщает Mirror.

Шотландка во время обеденного перерыва вышла на улицу, и на нее упал трехместный диван. Ей пришлось провести около 40 минут под диваном, затем ее освободили спасатели.

В результате трагедии женщина получила множественные переломы и была госпитализирована в больницу.

По словам врачей, ей чудом удалось выжить после полученных травм.

В настоящее время полицейские устанавливают личности людей, которые сбросили диван с крыши.

Источник: ren.tv

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От редакции

Спаслась чудом?

Гость, 18 декабря 2019 14:16
Опять шотландские алкашЫ устроили разборки? А прохожЫе страдают!
Аноним, 18 декабря 2019 14:28
..прохожЫи!

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