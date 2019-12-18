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«Пришлось доказывать, что я слепая»: девушку с собакой-поводырём выгнали из кафе в Уфе

17:30 18.12.2019 Фото: с сайта bash.news
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Ксения Минилбаева – инвалид 1 группы по зрению – зашла в ларёк с шаурмой. Однако вместо доброжелательного обслуживания на девушку накричали и вызвали ГБР.

«Пришлось доказывать, что я слепая»: девушку с собакой поводырём выгнали из кафе в Уфе
«Пришлось доказывать, что я слепая»: девушку с собакой-поводырём выгнали из кафе

Прокуратура занялась случаем, когда незрячую девушку выгоняли из общепита с собакой-поводырём. Курьёзная история произошла в Уфе. Ксения Минилбаева – инвалид 1 группы по зрению – зашла в ларёк с шаурмой. Однако вместо доброжелательного обслуживания на девушку накричали и вызвали ГБР.

«Это было не спокойно: «Девушка, сюда нельзя», – а: «Выходи! Куда с собакой зашла?!» – Вот так вот начал».Ксения Минилбаева

Вместо «добро пожаловать» – грубый тон и вызов охраны. Сотрудник общепита руководствовался наклейкой на двери: мол, с животными нельзя. Вот только питомец – это её глаза. Ксения – инвалид по зрению 1 группы. Но сотрудника забегаловки так сильно напугало присутствие незрячей девушки с собакой-поводырём, что он решил вызвать ГБР.

«Пришлось доказывать, что я слепая»: девушку с собакой поводырём выгнали из кафе в Уфе

Приехали, потребовали документы, сказав: «Может, ты собаку украла?»


«Приехали, потребовали документы, сказав: «Может, ты собаку украла?» Я спросила: «Разве по мне не видно, по глазам, что я слепая?» Ответили, что нет. Мне пришлось идти домой за документами, доказывать, что я слепая, что собака моя».Ксения Минилбаева
Мало того, что наклейку с запретом девушка попросту не видит, так ещё и закон говорит: человек в сопровождении четвероного поводыря имеет право на беспрепятственный доступ ко всем общественным местам. Но, по словам активистов, многим заведениям почему-то закон не писан.

«Если посмотреть в сетях интернет – это очень даже распространено. Даже на днях она опять сходила в магазин, её опять с этого магазина выгоняли. Якобы с собаками-поводырями в магазин вход запрещён».Наиль Каримов, координатор проекта «Единая страна – доступная среда» в Республике Башкортостан
Ксения обратилась в прокуратуру. Она написала заявление. Отстаивать права девушке помогает адвокат. После проверки заведение могут привлечь к административной ответственности.

«Это вообще сложная группа населения, которая не совсем умеет защищать свои права. Поэтому когда их обижают, они вообще никуда не обращаются».Алла Воропаева, адвокат Гильдии российских адвокатов
Даже без знания закона логично, что незрячий человек не просто гуляет с собакой – без поводыря не пройти и 10 метров. Но Ксения постоянно вынуждена отстаивать свои права. В кафе, общественном транспорте и магазинах. Закон в этом случае на стороне инвалида, а вот некоторые окружающие люди почему-то настроены против.

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