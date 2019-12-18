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Военные учения НАТО расценили подготовкой к мощнейшему конфликту в России

13:15 18.12.2019 Фото: pixabay.com
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Но начальник Генштаба заявил, что основным направлением диалога России с США и НАТО должно стать снижение риска опасных военных инцидентов.

Военные учения НАТО расценили подготовкой к мощнейшему конфликту в России
В России учения НАТО считают подготовкой к крупномасштабному конфликту

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов оценил действия Североатлантического альянса, который продолжает интенсивно проводить военные учения.

Как сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда», во время встречи с иностранными военными атташе Герасимов заявил, что подобные действия НАТО указывают на целенаправленную подготовку крупномасштабного военного конфликта.

Начальник Генштаба заявил, что основным направлением диалога России с США и НАТО должно стать снижение риска опасных военных инцидентов.

При этом Герасимов подчеркнул, что оборонный потенциал России будет поддерживаться на уровне, который позволит отразить агрессию любого масштаба.
Напомним, в ноябре в Литве проходили учения НАТО «Железный волк», в которых участвовали представители 11 стран-членов альянса.

Всего в маневрах приняли участие около 4 тысяч военнослужащих.

Источник: ren.tv

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