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Путин разрешил: Электронные трудовые книжки появятся с 2020 года в России

14:00 18.12.2019 Фото: pixabay.com
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Возможность использования документа в бумажном виде не отменяется.

Путин разрешил: Электронные трудовые книжки появятся с 2020 года в России
Путин подписал закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит с 2020 года в России электронные трудовые книжки, но не отменяет при этом возможность использования документа в бумажном виде. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дает работодателям возможность в электронном виде собирать информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника, в том числе о занимаемых должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении трудового договора. Эти данные работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему Пенсионного фонда России (ПФР).

Согласно закону, работники будут вправе запрашивать у своего работодателя данные о своей трудовой деятельности как на бумажном носителе, так и в электронном формате. Эти сведения также можно будет получать в МФЦ — в виде бумажного документа, а в ПФР — на бумажном носителе или в форме электронного документа, с использованием портала «Госуслуги» — в электронной форме.

Если сведения о трудовой деятельности работника указаны неверно, то работодатель по письменному заявлению сотрудника обязан исправить или дополнить эту информацию, направив ее затем в ПФР. Кроме того, работодатели должны будут до конца июня 2020 года проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек, а также о праве работника посредством письменного заявления сделать выбор между бумажным и электронным носителем.

Как рассказал на заседании профильного комитета Совфеда по социальной политике замминистра труда и соцзащиты РФ Всеволод Вуколов, с 15 февраля 2020 года работодатель будет иметь право передавать сведения о кадровых изменениях в базу Пенсионного фонда. Он добавил, что работники, которые не успели написать заявление о переходе на электронную трудовую книжку или о сохранении ее бумажного вида, будут иметь возможность выбора и после 2021 года, до тех пор они остаются с бумажными трудовыми книжками. Кроме того, работники, которые изначально выбрали трудовые книжки в бумажном виде, имеют право в дальнейшем изменить выбор в пользу электронных. По словам замминистра, работник с электронной трудовой книжкой может в режиме онлайн следить за тем, каким образом соблюдаются его трудовые права. Вуколов также отметил, что некоторые позиции не будут передаваться в электронную базу, например, сведения о наградах работника.

Закон вступит в силу с 1 января. В течение 2020 года работники смогут отказаться от получения электронных трудовых книжек в пользу бумажных документов путем подачи работодателю соответствующего заявления. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.

Источник: ТАСС

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