Забросил особняки в США из-за санкций миллиардер Ротенберг из России

У Бориса Ротенберга и его супруги нашлись особняки в США, заброшенные из-за санкций

«Новая газета» и «Трансперенси интернешнл – Россия» выяснили, что знакомый российского президента, находящийся под санкциями бизнесмен Борис Ротенберг вместе с женой Кариной все еще владеет недвижимостью в Америке.

Как минимум три объекта недвижимости в округе Фултон (Fulton County) в американском штате Джорджия связаны и с именем Карины Ротенберг (девичья фамилия Гапчук), и с именем Бориса Ротенберга.

В Атланте в фешенебельном жилом комплексе 3334 Peachtree Road Карине Ротенберг (Гапчук) принадлежит трехкомнатное кондо. Это не самый дорогой дом, но зато на крыше есть бассейн. Такие апартаменты можно купить за 235 тысяч долларов. Тем не менее, это имущество было приобретено до замужества еще в 2001 году.

Есть также трехэтажный особняк площадью почти 2 тысячи метров с бассейном и ландшафтной территорией, который стоит около 1,2 млн долларов и расположен в богатом пригороде Атланты – Альфаретта, недалеко от озера Винвард. Дом находится в клубном поселке и зарегистрирован на имя Karina G(apchuk) Fox. Такое имя Карина Ротенберг ранее указывала в своем аккаунте в социальной сети Вконтакте (сейчас страница удалена). С 2005 года дом принадлежал бывшему супругу Карины – Бенджамину Дав Фоксу (Benjamin Dove Fox). В 2009 году он оставил его ей.

Другой особняк непосредственно на берегу озера Винвард зарегистрирован на имя Бориса Ротенберга в том же пригороде Атланты по адресу 1055 CARNOUSTIE LN. Там есть гараж на три машины, бассейн, пристань для катера и ландшафтный газон. Дом куплен примерно за 3 млн долларов 18 декабря 2008 года. Особняки Карины и Бориса Ротенбергов находятся неподалеку: между ними 15 минут пешком.



Американская недвижимость семьи Ротенбергов из-за санкций заблокирована властями США. Въезд в страну для них также проблематичен. Сейчас особняки Карины и Бориса Ротенбергов производят впечатление заброшенных и никем не используются.

Это подтверждается показаниями местного американского шерифа Джона Садлера-мл., который по поручению окружного суда Фултона выезжал по адресам Ротенбергов в октябре 2018 года, но нашел там только «паутину на дверях, которые не открывали месяцами». Соседи сообщили шерифу, что «не видели никого около дома около года». По адресу Карины Ротенберг в Атланте Садлер встретил консьержку, которая заявила, что «никогда не слышала и не видела никого в этой квартире».

Представитель Ротенбергов ответил «Новой газете», что они не комментируют эту ситуацию.

Источник: Новая газета