Врезался в «зад» Nissan водитель КамАЗ на ул. Молодой Гвардии в Бердске

13:30 18.12.2019 Фото: ГИБДД по НСО 0

Водитель грузовика не справился с управлением. В аварии никто не пострадал.

ДТП произошло утром 17 декабря Водитель, управляя а/м Камаз, в пути следования не справился с управлением, совершил столкновение с а/м Ниссан утром 17 декабря. ДТП произошло на ул. Молодой Гвардии, 1а. В аварии никто кроме автомобиля не пострадал, сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

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