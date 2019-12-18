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Врезался в «зад» Nissan водитель КамАЗ на ул. Молодой Гвардии в Бердске

13:30 18.12.2019 Фото: ГИБДД по НСО
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Водитель грузовика не справился с управлением. В аварии никто не пострадал.

Врезался в зад Nissan водитель КамАЗ на ул. Молодой Гвардии в Бердске
ДТП произошло утром 17 декабря

Водитель, управляя а/м Камаз, в пути следования не справился с управлением, совершил столкновение с а/м Ниссан утром 17 декабря. ДТП произошло на ул. Молодой Гвардии, 1а. В аварии никто кроме автомобиля не пострадал, сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

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