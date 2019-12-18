Воровку красного кошелька с 3125 рублей и серебряным крестиком в «Фэмили» ищет полиция Бердска

Полицейские обратились к бердчанам с просьбой помочь опознать воровку. Все обращения отрабатываются.

Женщина подобрала кошелек и ушла из магазина

Продолжается розыск неизвестной женщины, укравшей кошелек в магазине «Фэмили» в Бердске.

Все обращения граждан отрабатываются. Личность женщины, похитившей кошелек, пока не удалось установить, сообщили 18 декабря «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 13 ноября в магазине «Фэмили» неизвестная женщина похитила кошелек с деньгами и крестиком.

Начальник полиции Бердска Владимир Соколов возбудил уголовное дело и прислал в «Курьер. Среда. Бердск» видео, на котором видно, как совершается кража. Правоохранители просят откликнуться всех людей, кто узнал на видео женщину в отдел МВД России по городу Бердску.

Дознанием установлено, что около 16 часов 13 ноября 2019 года неустановленное лицо, находясь в магазине «Фэмили», расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, д. 47 тайно похитило кошелек, в котором находились денежные средства и серебряный крестик, принадлежащие Лисковой Т.И., причинив своими незаконными действиями последней материальный ущерб на общую сумму 4125 рублей.

Подозревается женщина, на вид около 50 лет, которая была одета в вязаную шапку белого цвета, пуховик черного цвета, длиной до колен, при себе имелась сумка черного цвета.