Мы хуже или над нами в открытую издеваются: Почему задерживают пособия по безработице?

У меня в Кемеровской области живёт друг и получает пособие на следующий день, после явки к специалисту центра занятости. И в интернете я видел информацию о том, что сроки перечисления пособия — на следующий день.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Олег:

Почему-то ГЦЗН города Бердска стал задерживать пособие по безработице. У меня в Кемеровской области живёт друг и получает пособие на следующий день, после явки к специалисту центра занятости. И в интернете я видел информацию о том, что сроки перечисления пособия — на следующий день. Выходит, Бердск хуже Кемеровской области или над нами в открытую издеваются. Никакой информации в интернете о сроках зачисления пособия в Бердске нет. Но в общей информации — на следующий день. Почему ЦЗН города Бердска не с облюдает сроки?